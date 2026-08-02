ورود بیش از ۴.۴ میلیون نفر به عراق برای زیارت اربعین امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که تعداد افرادی که از خارج عراق برای ادای زیارت اربعین امام حسین (ع) از طریق گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها مختلف وارد عراق شدند، به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش السومریه نیوز، این واحد در ادامه به تداوم روان بودن حرکت زائران به سمت استان کربلای معلی اشاره کرد.

واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که طرح امنیتی ویژه تامین امنیت زیارت اربعین طبق برنامه‌ریزی انجام شده و انعطاف پذیری بالا در حال انجام است و هیچگونه نقض امنیتی ثبت نشده است.

این واحد در ادامه هماهنگی بالا میان تشکیلات نظامی و اطلاعاتی و سازمان‌های خدماتی برای تامین امنیت زائران را ستود.

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