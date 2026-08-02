به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی با انجام انفجارهای گسترده در شهرک «کونین» در شهرستان بنت جبیل، بار دیگر توافق آتش‌بس را نقض کرد.

شدت این انفجارها به اندازه‌ای بود که صدای آن در مناطق مختلف جنوب لبنان شنیده شد و نگرانی ساکنان این مناطق را برانگیخت.

همچنین نظامیان صهیونیست در چند نوبت اقدام به پرتاب مواد منفجره در منطقه «علی‌الطاهر» کردند.

از سوی دیگر، بامداد امروز نیز صدای چند انفجار در اطراف شهرک «حداثا» در شهرستان بنت جبیل شنیده شد و هم‌زمان ارتش رژیم صهیونیستی انفجاری دیگر را در شهرک «طیبه» به اجرا گذاشت.

در ادامه این تجاوزات، نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز یک بمب صوتی را به سوی یک منزل متروکه در شهرک «المنصوری» پرتاب کردند.

این اقدامات هم‌زمان با پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان بیروت و ضاحیه جنوبی صورت گرفت؛ اقدامی که در چارچوب تداوم نقض آتش‌بس و افزایش فشارهای میدانی علیه لبنان ارزیابی می‌شود.

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