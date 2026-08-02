کشف نیترات آمونیوم در جنوب لبنان، پرونده انفجار بندر بیروت را دوباره در کانون توجه قرار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالگرد انفجار بندر بیروت، اعلام کشف چهار تُن نیترات آمونیوم از سوی نیروهای یونیفل در منطقه حولا، توجه افکار عمومی و محافل حقوقی لبنان را به این پرونده جلب کرده است.
بر اساس گزارشها، این مواد در بشکههایی با نوشتههای عبری و در منطقهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی کشف شدهاند؛ موضوعی که به گفته برخی ناظران، ضرورت بررسی دقیق منشأ و کاربری این محموله را دوچندان کرده است.
در همین راستا، «معن الاسعد» وکیل لبنانی، با ارائه درخواستی به قاضی طارق بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، خواستار آن شده است که اطلاعات مربوط به کشف نیترات آمونیوم در حولا به پرونده اصلی اضافه شود.
وی تأکید کرده است که انجام آزمایشهای فنی و مقایسه ترکیب شیمیایی، منشأ تولید و ویژگیهای این مواد با نیترات آمونیوم منفجرشده در بندر بیروت، میتواند در روشن شدن ابعاد پرونده مؤثر باشد.
این گزارش همچنین به برخی پروندههای دیگر از جمله کشف مقادیری نیترات آمونیوم در مزرعهای منتسب به برادر یکی از اعضای حزب «القوات اللبنانیه» و نیز پرونده ترور «ژان بجانی» عکاس لبنانی اشاره کرده و مدعی شده است که این موضوعات نیز نیازمند بررسی در چارچوب تحقیقات انفجار بندر هستند.
نویسنده گزارش این پروندهها را از جمله مواردی دانسته که همچنان ابهامات فراوانی درباره آنها وجود دارد.
وکیل یادشده در پایان تأکید کرده است که نتیجه تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت تنها در صورتی میتواند مورد اعتماد افکار عمومی قرار گیرد که بر پایه بررسیهای علمی، ادله فنی و تحقیقات جامع و بیطرفانه باشد.
وی از دستگاه قضایی لبنان خواسته است تمامی فرضیهها و شواهد مرتبط را بدون ملاحظات سیاسی بررسی کند تا حقیقت این حادثه بهصورت مستند و قانونی روشن شود.
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