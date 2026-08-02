به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شماری از شهدای حزب‌الله، وضعیت جنوب لبنان را مسئله‌ای ملی دانست و گفت مقابله با پیامدهای حملات رژیم صهیونیستی نباید به یک جریان یا طایفه خاص محدود شود.

وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، توافق امضا شده با طرف مقابل را فاقد دستاورد عملی توصیف کرد و مدعی شد این توافق بیش از آنکه منافع لبنان را تأمین کند، در راستای اهداف سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

فضل‌الله همچنین با اشاره به ادامه حملات و فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه لبنان، تأکید کرد مقاومت و مردم این کشور همچنان ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد اشغالگری به اهداف خود دست یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که از طریق مسیرهای سیاسی، مذاکرات و دیگر راهکارهای موجود، زمینه آزادسازی کامل سرزمین‌های اشغالی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده فراهم شود.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه با اشاره به شرایط دشوار ساکنان مناطق جنگ‌زده، اظهار داشت حزب‌الله به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امکانات مورد نیاز آوارگان، بازسازی منازل و کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش می‌کند.

وی در عین حال تأکید کرد مسئولیت اصلی رسیدگی به وضعیت شهروندان بر عهده دولت لبنان است و حزب‌الله و جنبش امل نیز در کنار پیگیری این مسئولیت از سوی نهادهای رسمی، هر امکاناتی را که در اختیار داشته باشند برای حمایت از مردم و کاهش آلام آنان به کار خواهند گرفت.

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