به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان «رایات الحشد» پس از پیمودن مسیر طولانی از شهر فاو تا کربلای معلی، با حضور اعضا و خادمان خود وارد این شهر مقدس شد.
این کاروان هر سال همزمان با موسم اربعین حسینی، با هدف مشارکت در آیینهای مذهبی و ارائه خدمات به زائران راهی کربلا میشود.
ورود این کاروان با استقبال جمعی از زائران و خادمان اربعین همراه بود و اعضای آن با در دست داشتن پرچمها و نمادهای حشد، مسیر منتهی به حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را طی کردند.
کاروان «رایات الحشد» بخشی از برنامههای مردمی و خدماتی مرتبط با راهپیمایی اربعین به شمار میرود و در طول مسیر، علاوه بر حضور در مراسمهای مذهبی، در زمینه پشتیبانی و خدمترسانی به زائران نیز نقشآفرینی میکند.
این کاروان با رسیدن به کربلای معلی، فعالیتهای خود را در ایام اربعین ادامه خواهد داد و در کنار دیگر موکبها و گروههای مردمی، در خدمترسانی به میلیونها زائر حضرت سیدالشهدا(ع) مشارکت خواهد داشت.
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