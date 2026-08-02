به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان «رایات الحشد» پس از پیمودن مسیر طولانی از شهر فاو تا کربلای معلی، با حضور اعضا و خادمان خود وارد این شهر مقدس شد.

این کاروان هر سال هم‌زمان با موسم اربعین حسینی، با هدف مشارکت در آیین‌های مذهبی و ارائه خدمات به زائران راهی کربلا می‌شود.

ورود این کاروان با استقبال جمعی از زائران و خادمان اربعین همراه بود و اعضای آن با در دست داشتن پرچم‌ها و نمادهای حشد، مسیر منتهی به حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را طی کردند.

کاروان «رایات الحشد» بخشی از برنامه‌های مردمی و خدماتی مرتبط با راهپیمایی اربعین به شمار می‌رود و در طول مسیر، علاوه بر حضور در مراسم‌های مذهبی، در زمینه پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

این کاروان با رسیدن به کربلای معلی، فعالیت‌های خود را در ایام اربعین ادامه خواهد داد و در کنار دیگر موکب‌ها و گروه‌های مردمی، در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر حضرت سیدالشهدا(ع) مشارکت خواهد داشت.

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