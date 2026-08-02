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کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰
کد مطلب: 1847823
کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

کاروان «رایات الحشد» که حرکت خود را از شهرستان فاو در جنوب عراق آغاز کرده بود، در آستانه اربعین حسینی وارد کربلای معلی شد تا در مراسم بزرگداشت اربعین حضرت امام حسین(ع) و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان «رایات الحشد» پس از پیمودن مسیر طولانی از شهر فاو تا کربلای معلی، با حضور اعضا و خادمان خود وارد این شهر مقدس شد.

این کاروان هر سال هم‌زمان با موسم اربعین حسینی، با هدف مشارکت در آیین‌های مذهبی و ارائه خدمات به زائران راهی کربلا می‌شود.

ورود این کاروان با استقبال جمعی از زائران و خادمان اربعین همراه بود و اعضای آن با در دست داشتن پرچم‌ها و نمادهای حشد، مسیر منتهی به حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را طی کردند.

کاروان «رایات الحشد» بخشی از برنامه‌های مردمی و خدماتی مرتبط با راهپیمایی اربعین به شمار می‌رود و در طول مسیر، علاوه بر حضور در مراسم‌های مذهبی، در زمینه پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

این کاروان با رسیدن به کربلای معلی، فعالیت‌های خود را در ایام اربعین ادامه خواهد داد و در کنار دیگر موکب‌ها و گروه‌های مردمی، در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر حضرت سیدالشهدا(ع) مشارکت خواهد داشت.

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کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

کاروان «پرچم‌های حشد» از فاو به کربلای معلی رسید

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