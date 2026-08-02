به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یعقوب الصراف، وزیر پیشین دفاع لبنان، در گفتوگویی با رد آمار اعلامشده از سوی مقامات رژیم صهیونیستی، مدعی شد بر اساس برآوردهای وی، حدود ۴۷ روستای جنوب لبنان بهطور کامل در نتیجه حملات و عملیات تخریبی ویران شدهاند. وی افزود تصاویر هوایی نشان میدهد حتی روستاهایی که بهطور کامل تخریب نشدهاند نیز دیگر قابلیت سکونت ندارند.
الصراف هدف از ادامه انفجارها و تخریبهای گسترده را ایجاد بیشترین میزان خسارت، نابودی زیرساختهای آب، برق و خدمات عمومی، دشوار کردن یا جلوگیری از بازگشت ساکنان، تضعیف روحیه عمومی و تشویق مردم به چشمپوشی از بازگشت در برابر دریافت غرامت مالی عنوان کرد.
به گفته وی، این اقدامات در نهایت با هدف خالی کردن مناطق مرزی از سکنه و تحمیل هزینههای سنگین بازسازی به دولت لبنان انجام میشود.
وزیر پیشین دفاع لبنان همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی را رد کرد و اظهار داشت شواهد موجود از جمله نبود مستندات تصویری پیش از تخریب، نشان میدهد بسیاری از ساختمانهای هدف قرار گرفته کاربری غیرنظامی داشتهاند.
وی همچنین پیشبینی کرد که با توجه به مواضع مقامهای رژیم صهیونیستی، عملیات تخریبی در جنوب ممکن است برای مدت طولانی ادامه یابد.
الصراف در بخش دیگری از سخنان خود، تخریب گورستانهای برخی روستاهای جنوبی را دارای ابعاد نمادین دانست و مدعی شد این اقدام با هدف تضعیف پیوند مردم با سرزمین و جلوگیری از بازگشت آنان انجام میشود.
وی همچنین درباره طرح موسوم به «مناطق آزمایشی» هشدار داد و گفت چالش اصلی، نه محدوده جغرافیایی این مناطق، بلکه سازوکارهای اجرایی و نحوه هماهنگی میان طرفها در اجرای این طرح است.
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