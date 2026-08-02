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تیراندازی در مرکز تجاری ایالت آیداهو آمریکا؛ سه نفر از جمله عامل حمله کشته شدند

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
کد مطلب: 1847822
تیراندازی در مرکز تجاری ایالت آیداهو آمریکا؛ سه نفر از جمله عامل حمله کشته شدند

در پی تیراندازی در یک منطقه تجاری شلوغ در شهر توئین فالز ایالت آیداهو آمریکا، سه نفر از جمله عامل حمله جان باختند و دست‌کم دو نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده است که تحقیقات برای شناسایی هویت و انگیزه مهاجم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی آمریکا اعلام کردند این حادثه بعدازظهر شنبه به وقت محلی در نزدیکی رستوران «این اند اوت برگر» در شهر توئین فالز واقع در ایالت آیداهو رخ داد. به گفته «متیو هیکس» رئیس پلیس این شهر، نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حاضر شدند و عامل تیراندازی کشته شده و دیگر تهدیدی برای شهروندان محسوب نمی‌شود.

رئیس پلیس توئین فالز اظهار داشت که تحقیقات درباره هویت مهاجم و انگیزه این تیراندازی همچنان ادامه دارد. همچنین سخنگوی شهرداری اعلام کرد در این حادثه سه نفر، از جمله عامل حمله، جان خود را از دست داده‌اند و دست‌کم دو نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

پلیس توئین فالز پس از دریافت گزارش حادثه، تمامی مسیرهای منتهی به محل تیراندازی و یک پل نزدیک را به‌طور موقت مسدود کرد تا عملیات امدادرسانی و بررسی صحنه بدون اختلال انجام شود. مقام‌های مسئول تأکید کرده‌اند که تحقیقات درباره جزئیات و ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.

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