به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بلیغ ابوکلل، رئیس دستگاه اجرایی هیئت رسانه و ارتباطات عراق، اعلام کرد شرکتهای تلفن همراه این کشور برای نخستین بار در موسم زیارتهای میلیونی، از سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی حجم ترافیک و میزان تقاضا برای خدمات ارتباطی در مسیر زائران اربعین به سوی کربلای معلی استفاده کردهاند.
به گفته وی، این سامانه با بهرهگیری از دادههای بیش از ۶۴۰۰ دکل مخابراتی و هزاران سلول فعال در سراسر عراق، الگوهای افزایش مصرف را پیش از وقوع پیشبینی میکند.
وی افزود بر اساس یکی از پیشبینیهای این سامانه، حجم ترافیک ارتباطی در استان کربلا طی روزهای منتهی به اوج مراسم اربعین تا ۱۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برآوردها نشان میدهد میزان استفاده از خدمات انتقال داده در سطح شبکه نیز حدود ۳۳ درصد رشد خواهد داشت.
ابوکلل با اشاره به قابلیتهای این سامانه اظهار داشت این فناوری با ارائه نقشههای حرارتی لحظهای از وضعیت ترافیک ارتباطی در مناطق مختلف، امکان تصمیمگیری سریع و اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله افزایش ظرفیت شبکه، استقرار سایتهای موقت و بازتوزیع منابع فنی را پیش از بروز اختلال فراهم میکند.
رئیس دستگاه اجرایی هیئت رسانه و ارتباطات عراق تأکید کرد استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شبکههای ارتباطی، رویکردی نوین در ارائه خدمات طی مناسبتهای بزرگ به شمار میرود و موجب میشود شرکتهای مخابراتی به جای واکنش پس از بروز مشکلات، با پیشبینی شرایط و آمادگی قبلی، خدمات پایدار و مطلوبی را به میلیونها زائر عراقی و خارجی ارائه دهند.
............
پایان پیام
نظر شما