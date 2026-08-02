شهادت ۹ فلسطینی از جمله ۳ کودک در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع بیمارستانی غزه اعلام کردند که از ساعات اولیه امروز بر اثر حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه ۹ فلسطینی از جمله ۳ کودک شهید شده‌اند.

با وجود ادعای منابع صهیونیستی مبنی بر توقف تجاوزها در غزه، در پی حملات رژیم صهیونیستی از دیروز تاکنون دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیدند. در کرانه باختری نیز شهرک‌نشینان صهیونیست حملات خود را در چند استان کرانه باختری تشدید کردند و شهروندان، خانه‌ها، خودروها، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های فلسطینیان را هدف قرار دادند.



در همین حال وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۷ فلسطینی بر اثر حملات ارتش اسرائیل شهید و ۲۳ نفر زخمی شدند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه؛ آمار شهدای فلسطینی از زمان اجرای آتش بس (۱۱ اکتبر) تاکنون به یک هزار و ۲۳۰ تن رسیده است و چهار هزار و ۷۶ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه افزود: از زمان آغاز تجاوز ارتش اسرائیل به نوار غزه (۷ اکتبر ۲۰۲۳) در مجموع هفتاد و سه هزار و ۳۵۶ فلسطینی شهید و صد و هفتاد و چهار هزار و ۱۸۵ نفر هم زخمی شدند.

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