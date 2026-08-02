به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، ژنرال الکسیوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا، در نامهای محرمانه به مقامهای ارشد پنتاگون هشدار داده است که در صورت در اختیار نداشتن یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از سرزمین آمریکا و ادامه پشتیبانی موشکی از اسرائیل یکی را انتخاب کند.
این هشدار، از فشار فزایندهای حکایت دارد که جنگ طولانی با ایران بر توان عملیاتی ارتش آمریکا وارد کرده است.
واشنگتنپست مینویسد که تداوم درگیریها و افزایش حملات موشکی، ذخایر سامانههای رهگیر آمریکا را به شدت کاهش داده است. در این میان، ناوشکنهای مستقر در شرق دریای مدیترانه که سالها نقش مهمی در رهگیری موشکهای شلیکشده به سوی اسرائیل داشتهاند، اکنون با مشکلات ناشی از فرسودگی عملیاتی و نیاز به تعمیرات روبهرو هستند.
این گزارش همچنین نشان میدهد ارزیابیهای پیشین پنتاگون تأیید کرده بود که بخش عمده دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش سامانههای آمریکایی، از جمله سامانه THAAD و موشکهای رهگیر شلیکشده از ناوشکنهای آمریکایی بوده است؛ موضوعی که وابستگی تلآویو به توان دفاعی واشنگتن را بیش از پیش آشکار میکند.
به نوشته این روزنامه، همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و حضور گسترده ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، دریای عرب، مدیترانه و دریای سرخ، فشار بر ناوگان دریایی ایالات متحده افزایش یافته است.
این وضعیت موجب شده فرماندهان آمریکایی نسبت به کاهش آمادگی رزمی و افت ذخایر تسلیحاتی هشدار دهند؛ مسئلهای که میتواند بر توان آمریکا در مدیریت همزمان چند بحران بینالمللی تأثیر بگذارد.
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