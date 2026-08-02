بحران در فیفا؛ افزایش فشارها برای برکناری اینفانتینو پس از جنجال فروش سهام جام جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آبزرور در سرمقاله‌ای تند، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، را به دلیل ارائه طرح فروش سهام رقابت‌های جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که زمان پایان ریاست او فرا رسیده است.

این روزنامه با اشاره به سخن مشهور آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی ـ الجزایری که گفته بود «هرچه از اخلاق و مسئولیت می‌دانم، مدیون فوتبال هستم»، نوشت مدیریت کنونی فیفا از این ارزش‌ها فاصله گرفته و فوتبال جهانی همچنان درگیر تصمیم‌های فرصت‌طلبانه و ساختارهای غیرشفاف است.

به نوشته آبزرور، طرح اینفانتینو برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با مخالفت گسترده روبه‌رو شد. گزارش‌ها حاکی است جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، از جمله علاقه‌مندان به این سرمایه‌گذاری بوده و همزمان پیشنهادهای مالی به اعضای فیفا برای حمایت از این طرح، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است.

این روزنامه همچنین عملکرد اینفانتینو در همراهی با برخی خواسته‌های دونالد ترامپ، از جمله تلاش برای بازگرداندن یک بازیکن آمریکایی محروم به مسابقات جام جهانی، را نشانه‌ای از ضعف مدیریتی دانست و تأکید کرد اتحادیه فوتبال انگلیس باید پیشگام تلاش‌ها برای برکناری رئیس فیفا شود.

در ادامه گزارش آمده است که صرف تغییر رئیس فیفا کافی نیست و این نهاد به اصلاحات عمیق در نظام حکمرانی، شفافیت مالی و سازوکارهای تصمیم‌گیری نیاز دارد. آبزرور یادآور شد اینفانتینو هنگام انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ وعده داده بود اعتبار و اعتماد ازدست‌رفته این سازمان را بازگرداند، اما اکنون خود با بحرانی جدی در زمینه اعتماد عمومی روبه‌رو شده است.

در همین حال، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز با صدور بیانیه‌ای کم‌سابقه، از «طرح‌های محرمانه»، «توافق‌های مشکوک» و نبود شفافیت در مدیریت فیفا انتقاد کرد و خواستار بازنگری اساسی در ساختار این نهاد شد. بر اساس گزارش‌ها، برخی فدراسیون‌های اروپایی نیز رایزنی برای معرفی نامزدی جهت رقابت با اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا در سال آینده را آغاز کرده‌اند.

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