به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، با انتقاد از روند مذاکرات مربوط به آتش‌بس غزه، اظهار داشت که توافق در حال شکل‌گیری، خواسته‌های اصلی اسرائیل را نادیده گرفته و تل‌آویو عملاً نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری نداشته است.

باراک در گفت‌وگو با رسانه‌های عبری گفت متن توافق از ابهام‌های فراوانی برخوردار است، اما جهت‌گیری کلی آن روشن بوده و نشان می‌دهد مطالبات اسرائیل در آن لحاظ نشده است. به گفته وی، این توافق نه شامل خلع کامل سلاح مقاومت فلسطین است، نه خروج سلاح‌ها از غزه را پیش‌بینی می‌کند و نه به تبعید رهبران حماس اشاره دارد.

وی با اشاره به روابط بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ افزود: واقعیت تلخ این است که رئیس‌جمهور آمریکا دیگر اعتنایی به نتانیاهو ندارد و نخست‌وزیر اسرائیل توان تأثیرگذاری خود بر کاخ سفید را از دست داده است.

باراک همچنین مدعی شد حلقه نزدیکان ترامپ نیز اعتماد خود را به نتانیاهو از دست داده‌اند و روابط دو طرف با شکاف‌های جدی مواجه شده است.

نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تأکید کرد که هنوز ده‌ها هزار قبضه سلاح در اختیار نیروهای حماس قرار دارد و در توافق نیز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری آن‌ها دیده نمی‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله این است که اسرائیل اساساً در این پرونده حرفی برای گفتن ندارد و توافق بدون حضور تل‌آویو بر سر میز مذاکرات تدوین شده است.

باراک همچنین به تحولات مرتبط با ایران پرداخت و گفت ترامپ تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده با تهران ندارد و لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده آمریکا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی مدعی شد ایران در صورت تحقق شروط خود، از جمله کاهش فشارهای اقتصادی و رفع برخی محدودیت‌ها، ممکن است با توافق موافقت کند، هرچند به ادعای او، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای تهران همچنان پابرجاست.

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