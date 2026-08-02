  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ایهود باراک: ترامپ دیگر اعتنایی به نتانیاهو ندارد؛ توافق غزه بدون نظر اسرائیل پیش می‌رود

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۸
کد مطلب: 1847841
ایهود باراک: ترامپ دیگر اعتنایی به نتانیاهو ندارد؛ توافق غزه بدون نظر اسرائیل پیش می‌رود

نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با انتقاد از روند مذاکرات غزه، اعلام کرد توافق پیشنهادی نه‌تنها مطالبات تل‌آویو را نادیده گرفته، بلکه نشان می‌دهد دونالد ترامپ دیگر توجهی به بنیامین نتانیاهو ندارد و اسرائیل عملاً از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، با انتقاد از روند مذاکرات مربوط به آتش‌بس غزه، اظهار داشت که توافق در حال شکل‌گیری، خواسته‌های اصلی اسرائیل را نادیده گرفته و تل‌آویو عملاً نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری نداشته است.

باراک در گفت‌وگو با رسانه‌های عبری گفت متن توافق از ابهام‌های فراوانی برخوردار است، اما جهت‌گیری کلی آن روشن بوده و نشان می‌دهد مطالبات اسرائیل در آن لحاظ نشده است. به گفته وی، این توافق نه شامل خلع کامل سلاح مقاومت فلسطین است، نه خروج سلاح‌ها از غزه را پیش‌بینی می‌کند و نه به تبعید رهبران حماس اشاره دارد.

وی با اشاره به روابط بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ افزود: واقعیت تلخ این است که رئیس‌جمهور آمریکا دیگر اعتنایی به نتانیاهو ندارد و نخست‌وزیر اسرائیل توان تأثیرگذاری خود بر کاخ سفید را از دست داده است.

باراک همچنین مدعی شد حلقه نزدیکان ترامپ نیز اعتماد خود را به نتانیاهو از دست داده‌اند و روابط دو طرف با شکاف‌های جدی مواجه شده است.

نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تأکید کرد که هنوز ده‌ها هزار قبضه سلاح در اختیار نیروهای حماس قرار دارد و در توافق نیز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری آن‌ها دیده نمی‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله این است که اسرائیل اساساً در این پرونده حرفی برای گفتن ندارد و توافق بدون حضور تل‌آویو بر سر میز مذاکرات تدوین شده است.

باراک همچنین به تحولات مرتبط با ایران پرداخت و گفت ترامپ تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده با تهران ندارد و لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده آمریکا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی مدعی شد ایران در صورت تحقق شروط خود، از جمله کاهش فشارهای اقتصادی و رفع برخی محدودیت‌ها، ممکن است با توافق موافقت کند، هرچند به ادعای او، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای تهران همچنان پابرجاست.

.........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha