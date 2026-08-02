پیامدهای خطرناک گسترش اسلام هراسی در کانادا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانانی که در مسجد وینیپگ برای نماز گرد هم آمده بودند از اتفاقات ناشی از رواج اسلام هراسی در کانادا ابراز ناراحتی کردند و در مصاحبه گفتند که مسجد و نماز جمعه همواره به پیشرفت اجتماعی مردم ما کمک می کند و حامی پیام صلح ، اتحاد و آرامش است.

آنها افزودند: متأسفانه شب چهارشنبه دوتن از بیرون به دیوار های مسجد تیراندازی کردند. پلیس هم طی گزارشی بعد از بررسی های انجام شده اعلام کرد علاوه بر مسجد، دیوار ها و پنجره های خانه های اطراف هم از این تیراندازی ها آسیب دیده است.

طبق گزارش پلیس مجرمان، این موضوع همچنان در حال بررسی است. این حادثه حدود ده شب اتفاق افتاده است و دوربین های مداربسته همه چیز را ثبت کرده اند.

یاسرالمصطفی یکی از مسلمانان ساکن این منطقه در مصاحبه ای گفت: این یک اتفاق شوکه کننده است، من همیشه در نماز جمعه های این مسجد شرکت می کنم. این اتفاقات نه تنها ترسی خانه نشین کننده برای ما ایجاد نمی کند بلکه اتحاد ما بیشتر شده و اجازه نفوذ هیج ترسی را از طریق شکاف ها نمی دهیم.

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