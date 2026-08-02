به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در گردهمایی اربعین، مقاومت اسلامی و برائت از دشمنان که امروز ۱۱ مرداد به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در کربلای معلی برگزار شد گفت: امام شهید در رابطه با مقاومت فرمودند هزینه مقاومت کمتر از سازش است. جامعه اسلامی امروز دو گروه هستند. یک گروه جبهه مقاومت هستند. یعنی ادامه دهندگان راه پیامبر(ص) و یاران پیامبر. یک گروه هم اهل سازش و کرنش در مقابل دشمنان.
وی افزود: در طول تاریخ معاصر هم برخی افراد یا برخی از کشورها با دشمن سازش کردند ولی نه تنها چیزی به دست نیاوردند که عزت خود را نیز از دست دادند. درحالی که برخی از کشورها با مقاومتی که از خود نشان دادند، عزیزتر شدند.
نواب با اشاره به برخی از آثار مقاومت گفت: اگر ما به ۵۰ سال پیش برگردیم، میبینیم ایران اسلامی یک کشور وابسته مانند بسیاری از کشورهای آسیا بود و استکبار، هر کسی را که میخواست بر سر کار میآورد. در دوران پهلوی یا دوران قاجار معمولاً چنین افرادی حاکم بودند و استکبار به مردم اعتنایی نمیکرد.
وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) مردم را بیدار و مقاومت را در ایران زنده کرد و کشوری که تا نیم قرن قبل دنبالهروی آمریکا بود حالا محکم ایستاده است. ما در این مقاومتها هزینه میپردازیم ولی عزت کسب میکنیم.
نواب تاکید کرد: حضرت امام فرمودند که ما میتوانیم یعنی روحیه خودباوری را ایجاد کردند که منجر به امیدآفرینی در جامعه شد. امروز همه کشورهای اسلامی راهی را که ایران اسلامی رفته به خوبی میشناسند.
وی با اشاره به دستاوردهای مقاومت گفت: ما دستاوردهای بسیاری در رشتههای مختلف داشتهایم که یکی از آنها در زمینه هستهای است. این درس دین اسلام است که افراد بیگناه نباید کشته شوند. اگر جنایتپیشگان آمریکایی، کودکان مدرسه میناب را میکشند ولی اگر ایران اسلامی بنا باشد با کشوری درگیر شود با نظامیها درگیر میشود نه با مردم بیگناه.
نواب با بیان پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران باوجود تحریمهای ظالمانه آمریکا گفت: به یاری خدا کشور بر روی پای خود ایستاده و در مقابل استکبار هم محکم ایستاده است. چرا که قائد شهید ما این کشور را به خوبی اداره و هدایت کردند تا به این موفقیتها برسیم.
وی با اشاره به احترام و تمجید زائران کشورهای مختلف در مناسک حج امسال از قائد شهید و انقلاب اسلامی گفت؛ رهبر شهید از مقاومت در مقابل دشمن به عنوان جهاد اصغر یاد کردند و اگر ما جهاد اکبر و خودسازی داشته باشیم در مقابل همه قدرتها میتوانیم بایستیم.
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