پاکستان گزارش یوناما درباره تلفات غیرنظامیان افغانستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد شریف چوهدری، سخنگوی ارتش پاکستان، گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره تلفات غیرنظامیان در درگیریهای فرامرزی میان دو کشور را رد کرده است.
چوهدری در یک نشست خبری، یافتههای یوناما را «بیاساس» توصیف کرد و مدعی شد عملیاتهای نظامی پاکستان در خاک افغانستان تنها مخفیگاهها و زیرساختهای مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان، موسوم به تیتیپی، را هدف قرار دادهاند.
او گفت افرادی که در حملات مستقیم ارتش پاکستان کشته شدهاند، اعضای گروههای مسلح بودهاند و این عملیاتها در چارچوب «دفاع مشروع» و با هدف حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است.
این موضع پس از انتشار تازهترین گزارش یوناما مطرح شده است. یوناما اعلام کرده که از اول اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع ۴۹۹ غیرنظامی در نتیجه درگیریها و حملات فرامرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان کشته و یکهزار و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند. این آمار، تلفات ناشی از مجموعه درگیریهای دو طرف را شامل میشود و نباید تمام آن را صرفاً به حملات هوایی پاکستان نسبت داد.
بر اساس گزارشهای پیشین یوناما، تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵، حملات منتسب به نیروهای پاکستانی در افغانستان ۷۰ کشته و ۴۷۸ زخمی غیرنظامی برجا گذاشت. بخش عمده این تلفات در جریان تشدید تنشها میان ۱۰ تا ۱۷ اکتبر رخ داده بود.
انتقاد پاکستان از منابع گزارشها
سخنگوی ارتش پاکستان اعتبار گزارشهای یوناما و سازمان عفو بینالملل را نیز زیر سؤال برد و ادعا کرد بخش عمده اطلاعات این نهادها بر روایتهایی استوار است که از داخل افغانستان و تحت حاکمیت طالبان گردآوری شدهاند.
چوهدری همچنین طالبان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرد و گفت نهادهای حقوق بشری به حملات این گروه در داخل پاکستان توجه کافی نشان ندادهاند.
طالبان پیشتر بارها ادعای پناه دادن به تیتیپی را رد کرده و گفته است اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود؛ با این حال، اختلاف بر سر حضور و فعالیت این گروه به یکی از عوامل اصلی تنش میان کابل و اسلامآباد تبدیل شده است.
دفاع از حمله به مرکز ترک اعتیاد کابل
چوهدری از حملات پاکستان در کابل و دیگر مناطق افغانستان، از جمله حمله مرگبار ۱۶ مارس ۲۰۲۶ به مرکز ترک اعتیاد «امید» در حومه کابل، دفاع کرد.
او مدعی شد ارتش پاکستان با دقت مراکز و زیرساختهای مورد استفاده گروههای مسلح را هدف قرار داده است. پاکستان پیشتر ادعا کرده بود محل مورد حمله دارای کاربری نظامی یا محل نگهداری مهمات بوده است.
در مقابل، سازمان عفو بینالملل پس از انجام تحقیقات اعلام کرد مدرکی برای تأیید ادعای پاکستان مبنی بر نظامی بودن این مرکز پیدا نکرده است. این سازمان گفته است در حمله به مرکز ترک اعتیاد کابل دستکم ۲۶۹ غیرنظامی کشته شدند و خواستار بررسی آن بهعنوان یک «جنایت جنگی احتمالی» شده است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که مرکز یادشده از سال ۲۰۱۶ برای درمان افراد مبتلا به اعتیاد استفاده میشد و مراکز درمانی بر اساس حقوق بینالمللی بشردوستانه از حمایت ویژه برخوردارند.
ادامه اختلاف بر سر تلفات غیرنظامیان
رد گزارش یوناما از سوی ارتش پاکستان، اختلاف عمیق میان اسلامآباد و نهادهای بینالمللی درباره ماهیت اهداف مورد حمله و میزان تلفات غیرنظامیان را آشکار کرده است.
پاکستان عملیاتهای خود را اقدامی ضروری علیه تیتیپی معرفی میکند؛ اما یوناما و سازمانهای حقوق بشری بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و انجام تحقیقات مستقل درباره حملات مرگبار تأکید دارند.
یوناما پیشتر از دو طرف خواسته بود درگیریها را متوقف کنند و یادآور شده بود که حمله به غیرنظامیان، مناطق مسکونی و مراکز درمانی بر اساس حقوق بینالمللی ممنوع است.
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