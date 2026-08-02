به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی در جمع پزشکان و کادر درمان موکب دانشگاه اهل بیت(ع) عراق که تعدادی از اطبای برجسته کشورمان و عراق و همچنین علما و اندیشمندان کشورهای فلسطین و پاکستان هم حضور داشتند، به ایراد سخنرانی پرداخت.

اربعین و امام حسین(ع)؛ آرمان مشترک بشریت و احیای اسلام حقیقی

آیت‌الله رمضانی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت که پیاده‌روی اربعین و شخصیت امام حسین (ع) یک امر مشترک میان تمام مسلمانان و بلکه کل جامعه بشری است. وی با طرح این پرسش که چگونه تنها ۵۰ سال پس از رحلت پیامبر، سر نوه ایشان بر بالای نیزه رفت، به انحرافات تاریخی اشاره کرد و گفت: بنی‌امیه و بنی‌عباس اسلام را نه برای هدایت، بلکه به عنوان ابزاری برای قدرت و رسیدن به مطامع خود قرار دادند و هیچ‌کدام دلسوز دین نبودند.

آیت‌الله رمضانی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه در آن دوران «اسلام واژگون شده» رواج یافته بود، تصریح کرد: آن‌ها اسلامی بدون جهاد، بدون سعادت، بدون تکامل و بدون امر به معروف و نهی از منکر باقی گذاشتند که با روی کار آمدن یزید، عملاً فاتحه آن خوانده شده بود. وی افزود امروزه دو نوع برخورد با اسلام وجود دارد؛ یکی دیدگاهی که دین را «افیون توده‌ها» می‌داند و دیگری دیدگاه غرب که اسلام را صرفاً به نماز و تجربه شخصی محدود می‌کند، اما انقلاب اسلامی، دین را به متن زندگی و عرصه حکمرانی بازگرداند تا در برابر جنایتکاران بایستد.

فلسطین؛ مسئله اول تمدن اسلامی و فروپاشی ابهت پوشالی استکبار

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه قدرت اسلام امروزه در مسئله فلسطین و مقاومت غزه تجلی یافته است، اظهار داشت: مسئله فلسطین دیگر صرفاً یک موضوع امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه یک مسئله تمدنی، اخلاقی و مرتبط با کرامت انسان است.

وی در همین راستا، بیان داشت اگر پیامبر اکرم (ص) یا امام زمان (عج) امروز حضور داشتند، اولین و اصلی‌ترین دغدغه آن‌ها مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام بود.

آیت‌الله رمضانی با تبیین شکست ناپذیری ادعایی دشمنان، خاطرنشان کرد: تفکر عاشورایی باعث شد که «گنبد آهنین» صهیونیست‌ها ضربه بخورد و ناوهای آمریکایی که زمانی حضورشان لرزه بر اندام‌ها می‌انداخت، پس از مواجهه در خلیج فارس، مجبور به عقب‌نشینی شوند. وی این اتفاقات را شکست قطعی برای ارتش‌هایی دانست که خود را شکست‌ناپذیر می‌دانستند و تأکید کرد که این‌ها همگی از برکات مسیری است که امامین انقلاب پیش روی امت گذاشته‌اند.

بیداری وجدان‌های خفته و حرکت به سوی تشکیل امت واحده اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خون‌های پاک ریخته شده در مسیر تاریخ اشاره کرد و گفت: همانطور که خون امام حسین(ع) اسلام را زنده نگه داشت، امروزه نیز شهادت جوانان ایرانی و عراقی در کنار یکدیگر، باعث بیداری وجدان‌های خفته در جهان شده است. آیت‌الله رمضانی تصریح کرد که طبق آموزه‌های «امام شهید»، دنیا به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده است، اما نظام دینی هیچ‌کدام را نمی‌پذیرد و شعار «هیهات منا الذله» امروزه به معنای واقعی کلمه محقق شده است.

آیت‌الله رمضانی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تشکیل «امت واحد اسلامی»، بزرگترین رنج دنیای اسلام را تبعیت برخی کشورهای مسلمان از نظام استکبار دانست. وی با اشاره به نامه‌های رهبری به جوانان اروپایی و آمریکایی، عنوان کرد: این حرکت باعث بیداری و ایستادگی جوانان غربی در برابر نظام سلطه شده است و یقیناً با حفظ این بعثت جهانی و انسجام مسلمانان، نظام صهیونیستی و استکباری رو به افول بوده و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اضمحلال نظام استعماری خواهیم بود.

دبیر کل مجمعع جهانی اهل بیت(ع) در نهایت از تلاش‌های پزشکان در هر دو حوزه طب کلاسیک و طب سنتی و ایرانی برای خدمت‌رسانی به زائران تشکر کرد.

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