کرزی خواستار حل مشکل ویزای دانشجویان افغان در پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، نسبت به مشکلات دانشجویان افغان در پاکستان برای تمدید ویزا و گزارشهای مربوط به برخورد نامناسب مقامهای این کشور ابراز نگرانی کرده است.
کرزی در بیانیهای این گزارشها را تأسفبار خوانده و از مقامهای مسئول پاکستان خواسته است مسئله اقامت دانشجویان افغان را از دیگر موضوعات و اختلافات موجود در روابط افغانستان و پاکستان جدا کنند.
او گفته است دانشجویان افغان تنها با هدف ادامه تحصیل به پاکستان رفتهاند و باید مطابق اصول و رویههایی که در مراکز علمی برای دانشجویان در نظر گرفته میشود، با آنان رفتار شود.
رئیسجمهور پیشین افغانستان تأکید کرده است که دانشجویان باید بتوانند بدون موانع حقوقی و اداری مرتبط با وضعیت اقامت و مهاجرت، به تحصیل خود ادامه دهند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شماری از دانشجویان افغان در پاکستان طی ماههای اخیر از تأخیر طولانی در تمدید ویزاهایشان شکایت کردهاند.
عبدالجبار تخاری، سرکنسول طالبان در کراچی، ماه گذشته گفته بود که بسیاری از دانشجویان افغان در استان سند همچنان در دانشگاهها حضور دارند، اما پس از پایان اعتبار ویزاهایشان نتوانستهاند اسناد اقامتی خود را تمدید کنند؛ زیرا مقامهای پاکستانی هنوز ویزاهای جدید صادر نکردهاند.
به گفته او، وضعیت دانشجویان در برخی استانهای دیگر پاکستان دشوارتر است و افرادی که ویزای آنان منقضی شده، ممکن است با خطر بازداشت یا اخراج روبهرو شوند.
پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ اجرای برنامه سراسری اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک را آغاز کرده است؛ روندی که به بازگشت صدها هزار شهروند افغانستان انجامیده است.
دانشجویان دارای ویزای معتبر معمولاً از این برنامه مستثنا بودهاند، اما تأخیر در تمدید ویزا سبب شده است برخی از آنان پس از پایان اعتبار مدارک خود، در معرض اقدامات مهاجرتی قرار گیرند.
مقامهای افغانستان بارها از دولت پاکستان خواستهاند روند تمدید ویزای دانشجویان را تسهیل کند. آنان هشدار دادهاند که ادامه این تأخیرها میتواند تحصیل دانشجویان افغان را مختل کرده و مشکلات بیشتری برای جوانانی ایجاد کند که برای تکمیل آموزش عالی خود به پاکستان رفتهاند.
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