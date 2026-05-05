جنگ آمریکا علیه ایران، گردشگری دینی عراق را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر نجف در جنوب عراق دیگر شاهد حضور زائران ایرانی و خارجی نیست؛ زائرانی که همواره به این شهر می‌آمدند، اما اکنون در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، گردشگری مذهبی در عراق به‌شدت کاهش یافته است. روزها برای کسبه‌ای که مشتریان خود را از دست داده‌اند و هتل‌هایی که خالی مانده‌اند، به‌سختی می‌گذرد. در حالی که پیش‌تر، مؤسسات تجاری به هزینه‌هایی که سالانه میلیون‌ها زائر شیعه از ایران، لبنان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پاکستان و دیگر کشورها صرف می‌کردند، امید بسته بودند. اکنون این زائران در نجف و کربلا به‌ندرت دیده می‌شوند.

«عبدالرحیم الهرموش» صاحب یک مغازه طلافروشی در نجف به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: دیگر زائران ایرانی وجود ندارند. آن‌ها چرخ کسب‌وکار طلافروشان، پارچه‌فروشان و حتی رانندگان تاکسی را به حرکت درمی‌آوردند. او که ۷۱ سال دارد، می‌افزاید: قبلاً به‌سختی می‌شد در بازار به‌ دلیل ازدحام خارجی‌ها و ایرانی‌ها، راه رفت. جمعیت زائران اطراف دست‌فروشان جمع می‌شدند.

عراق از پیامدهای منطقه‌ای جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران در امان نمانده است. این کشور حریم هوایی خود را به روی پروازهای غیرنظامی بست، چرا که به صحنه عبور موشک‌ها و جنگنده‌ها تبدیل شده بود. همچنین حملاتی علیه منافع آمریکا در عراق—که به گروه‌های مسلح نزدیک به ایران نسبت داده شد—و نیز حملات متقابل که آمریکا و اسرائیل متهم به انجام آن‌ها شدند، رخ داد. این تحولات تأثیر مستقیم بر گردشگری مذهبی در عراق گذاشت؛ بخشی که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد غیرنفتی عراق محسوب می‌شود.

گردشگری دینی در عراق، چرخه اقتصادی گسترده‌ای را تغذیه می‌کرد، اما اکنون آثار کاهش شدید آن به‌وضوح دیده می‌شود. تاکسی‌ها در انتظار مسافر صف کشیده‌اند، کارگران روزمزد در جست‌وجوی کارند و صاحبان مغازه‌ها نگران پرداخت اجاره و مالیات هستند. الهرموش که ۳۸ سال در بازار نجف فعالیت کرده، نسبت به فروپاشی اقتصادی در شهرهایی مانند نجف و کربلا هشدار می‌دهد.

هتل‌های تعطیل در نجف

«صائب ابوغنیم» رئیس اتحادیه هتل‌های نجف، صائب ابوغنیم، می‌گوید بیش از ۸۰ درصد از حدود ۲۵۰ هتل این شهر به‌دلیل جنگ علیه ایران تعطیل شده‌اند. او می‌افزاید: حتی در ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز میزان اشغال تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد است. این وضعیت باعث شده بیش از دو هزار کارمند اخراج شوند یا به مرخصی اجباری بدون حقوق بروند.

«ابوعلی»(۵۲ ساله) می‌گوید که مجبور شده پنج نفر از کارکنان هتل خود را اخراج کند و تنها یک نفر را برای رسیدگی به ۷۰ اتاق تقریباً خالی نگه دارد. او با نگرانی ادامه می‌دهد: چطور حقوق بدهم وقتی کاری وجود ندارد؟

این دومین بحران بزرگ برای گردشگری دینی عراق در سال‌های اخیر است؛ پس از همه‌گیری کرونا که باعث بسته شدن مساجد و زیارتگاه‌های این کشور شد. با وجود آثار تاریخی فراوان در عراق، گردشگری دینی همچنان موتور اصلی صنعت گردشگری این کشور است؛ در حالی که بغداد تلاش می‌کند پس از دهه‌ها بحران و جنگ، به‌تدریج بهبود یابد.

هرچند عراق پس از توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران از ۸ آوریل، حریم هوایی خود را بازگشایی کرد، اما این اقدام تأثیر مثبتی بر بازگشت گردشگری دینی در این کشور نداشته است، زیرا فضای نااطمینانی در منطقه همچنان ادامه دارد.

در نبود گردشگران خارجی، کسبه شهرهای زیارتی عراق به تعداد اندکی از زائران عراقی که از دیگر شهرها—به‌ویژه در آخر هفته—می‌آیند، امید بسته‌اند. اما این تعداد برای «مصطفی الحبّوبی»(۲۸ ساله)، صاحب یک صرافی، تقریباً بی‌تأثیر است. او می‌گوید: در روز فقط یکی دو مشتری می‌آید... نه زائر ایرانی هست و نه دیگران.

فاجعه اقتصادی در کربلا

وضعیت در شهر کربلا در شمال نجف نیز چندان بهتر نیست. شهری که در طول سال به‌ویژه در ماه محرم، عاشورا و اربعین، میزبان میلیون‌ها زائر بود.

«اسراء النصراوی» رئیس کمیته گردشگری شورای استان کربلا، می‌گوید که وضعیت بسیار خطرناک و حتی یک فاجعه است. او دلیل این وضعیت را ادامه تنش‌ها در خاورمیانه می‌داند و می‌افزاید که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث کاهش حدود ۹۵ درصدی تعداد گردشگران شده و صدها هتل را به تعطیلی کشانده است.

این بحران شرکت‌های گردشگری در عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده است. «اکرم راضی» صاحب شرکت «آفاق الشمس»، می‌گوید که فعالیت شرکتش اکنون به ۱۰ درصد دوران پیش از جنگ علیه ایران، کاهش یافته، در حالی که پیش‌تر ماهانه بیش از هزار گردشگر را پذیرش می‌کرد.

او که ۱۶ سال در این حرفه فعالیت داشته، نگران است در صورت ادامه این وضعیت، مجبور به ترک این شغل شود و می‌گوید: دیگر هیچ توجیه اقتصادی‌ باقی نمی‌ماند.

