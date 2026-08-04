به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز اربعین حسینی هزاران نفر از دانشجویان در قالب هیئتهای دانشجویی با حضور در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن قرائت زیارت اربعین، یاد و خاطره حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیّدعلی حسینی خامنهای را گرامی داشتند.
در این مراسم که سالهای گذشته در حضور رهبر شهید انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار میشد، حجتالاسلام والمسلمین طباطبایینژاد در سخنانی با اشاره به فرازهای زیارت اربعین امام حسین علیهالسلام، به موضوع اثرات همراهی و معیت با ولیّ خدا پرداخت و ضمن برشمردن نتایج این همراهی، گفت: طهارت و شباهت به ولی خدا، کسب معرفت و بصیرت، پدیدار شدن محبت الهی و دلداگی در دلهای آماده و سعادتمندی دنیا و آخرت از نتایج همراهی ولی خداست و لازمه این همراهی، پرهیز از افراط و تفریط است؛ بهگونهای که نباید از ولیّ خدا عقب ماند و نباید جلوتر از او حرکت کرد یا دچار تندروی شد.
همچنین در این مراسم آقایان میثم مطیعی و مهدی رسولی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، خاندان عصمت و یاران باوفای ایشان به نوحه سرایی پرداختند و برای رهبر شهید انقلاب نیز مرثیه سرایی کردند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما