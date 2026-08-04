هشدار نهادهای حقوق بشری درباره تشدید فشار حکومت بحرین بر اکثریت شیعه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین سازمان حقوق بشری بین‌المللی با ابراز نگرانی از تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت بحرین، اعلام کردند که فشارها علیه اکثریت شیعه این کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به گزارش این نهادها، از جمله سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین»، مرکز حقوق بشر خلیج و ائتلاف جهانی مشارکت شهروندان، مقامات بحرینی همچنان به اعمال محدودیت بر برگزاری و احیای شعائر مذهبی ادامه می‌دهند.

این سازمان‌ها همچنین اعلام کردند که نیروهای امنیتی بحرین در جریان مراسم ماه محرم و آیین‌های عاشورا، شماری از روحانیون و شرکت‌کنندگان در این مراسم را بازداشت کرده‌اند.

در پایان، نهادهای حقوق بشری از حکومت بحرین خواستند به کارزارهای تعقیب و بازداشت پایان دهد، تمامی افرادی را که صرفاً به دلیل استفاده از حقوق دینی و مدنی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کند و به آزادی مذهب و سایر حقوق بنیادین که در اسناد و قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، احترام بگذارد.

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