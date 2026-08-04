به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم چهلم شهید محمدباقر سمیر اسکندر که در حسینیه امام علی(ع) شهر هرمل لبنان با حضور علما، خانوادههای شهدا و جمعی از مردم برگزار شد، بلال اللقیس، پژوهشگر سیاسی، به نمایندگی از حزبالله سخنرانی کرد و به تشریح مواضع این جنبش درباره تحولات داخلی و منطقهای پرداخت.
اللقیس با بیان اینکه حزبالله طی سه سال گذشته دو رویکرد را بهصورت همزمان دنبال کرده است، اظهار داشت: از یک سو در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان ایستادگی کرده و از سوی دیگر تلاش کرده است فضای داخلی لبنان و منطقه را از تنش دور نگه دارد و بر وحدت صف عربی و اسلامی، با وجود برخی ناامیدیها، تأکید کند.
وی افزود که تحولات سه سال اخیر بسیاری از واقعیتها را آشکار کرده است و هر طرفی که در جبهه آمریکا قرار گیرد، از نگاه حزبالله همانند آمریکا با او برخورد خواهد شد.
اللقیس همچنین با اشاره به انفجار «۷۰۰ تنی» در جنوب لبنان گفت افرادی که با وجود چنین رخدادهایی همچنان موضع خود را تغییر ندادهاند، دیگر با هیچ پیام و سخنرانی بیدار نخواهند شد.
پژوهشگر سیاسی حزبالله در پایان تأکید کرد کسانی که نسبت به این تحولات بیتفاوت ماندهاند، از نظر او احساس انساندوستی و مسئولیت ملی خود را از دست دادهاند و این مسئله، امکان اقناع آنان از طریق گفتوگو یا هشدارهای سیاسی را از میان برده است.
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