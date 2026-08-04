به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین ابراهیم در یادداشتی با عنوان «عربستان شتاب آمریکا را مهار می‌کند؛ توان جنگ با ایران را ندارد» نوشت که گزارش منتشرشده از سوی پایگاه «آکسیوس» درباره درخواست محمد بن سلمان از دونالد ترامپ برای خودداری از تشدید تنش با ایران، نشان‌دهنده تداوم رویکرد ریاض در ترجیح راه‌حل سیاسی و توافق با تهران است.

به اعتقاد وی، این موضوع بیانگر آن است که عربستان، برخلاف برخی تحلیل‌ها، هنوز تمایلی به ورود به یک رویارویی مستقیم و گسترده با ایران ندارد.

این تحلیلگر لبنانی با اشاره به نقش بازیگران مختلف در تصمیم‌گیری‌های آمریکا، مدعی شد عربستان به دلیل جایگاه اقتصادی و نفتی خود می‌تواند بر برخی تصمیمات واشنگتن اثر بگذارد، اما در نهایت شریک کوچک‌تر آمریکا به شمار می‌رود و ناگزیر است در بسیاری از موارد خواسته‌های این کشور را اجرا کند.

وی همچنین ادعا کرد که برنامه‌ریزی برای هرگونه حمله احتمالی به ایران با نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی همراه بوده و حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران می‌توانست با واکنش متقابل تهران علیه تأسیسات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه شود.

ابراهیم در ادامه نوشت که عربستان اگرچه ممکن است در موضوعاتی مانند ادامه محاصره یمن، تشکیل ائتلاف دریایی یا همراهی با برخی اقدامات نظامی آمریکا مشارکت کند، اما توان تحمل یک جنگ فراگیر و بدون کنترل با ایران را ندارد؛ زیرا چنین جنگی می‌تواند امنیت و اقتصاد منطقه خلیج فارس را با خسارت‌های سنگین مواجه کند.

وی در پایان، سیاست عربستان در قبال یمن را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد ادامه محاصره این کشور، بیش از آنکه در راستای منافع ریاض باشد، ناشی از تبعیت از سیاست‌های آمریکا است.

نویسنده تأکید کرد عربستان برای تأمین منافع بلندمدت خود نیازمند استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای است و به جای ایفای نقش به‌عنوان ابزاری در سیاست‌های واشنگتن، باید رویکردی مبتنی بر منافع ملی خود در پیش بگیرد.

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