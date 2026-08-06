دعاهای فرزندآوری؛ بخش اول: جایگاه دعا در طلب فرزند

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: فرزند آوری، یکی از نیازهای فطری همه انسانها در طول تاریخ بوده است و قرآن کریم نیز در آیات مختلفی به این نیاز انسانی اشاره کرده است، در آیه ۷۲ سوره مبارکه نحل، فرزندان به عنوان یکی از نعمت های خداوند معرفی شده اند:

«وَاللّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُم مِّنْ أَزْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَةً، خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد».

همچنین در آیه ۴۶ سوره مبارکه کهف فرزندان به عنوان «زینت های دنیا» معرفی شده اند: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، مال و پسران زیور زندگی دنیایند».

در سوره ۲۸ به سوره انفال نیز «فرزند» به عنوان عاملی برای امتحان معرفی شده است: «وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلاَدُکُمْ فِتْنَةٌ، و بدانید که اموال و فرزندان شما (وسیله) آزمایش شما هستند».

در آیات دیگری از قرآن کریم، دعاهای برخی از انبیاء الهی برای درخواست فرزند بیان شده است، در آیه ۳۸ سوره مبارکه آل عمران حضرت زکریا اینگونه از خداوند درخواست فرزند می کند:

«هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی‏ مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ؛ در آن‌جا بود که زکریا، پروردگار خویش را خواند و عرض کرد «خداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه‏ای (نیز) به من عطا فرما، که تو دعا را می‌شنوی!»

همچنین در آیه ۸۹ سوره مبارکه انبیاء دعای دیگر حضرت زکریا بیان شده است: «وَ زَکَرِیَّا إِذْ نادی‏ رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ؛ و زکریا را یاد کن آن هنگام که پروردگار خویش را ندا داد، پروردگارا! مرا تنها مگذار که تو از همه بازماندگان بهتری.»،

همچنین در آیه ۵ سوره مبارکه مریم ، دعای جناب زکریا اینگونه بیان شده است:«وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا، و همانا من پس از خود از خویشاوندانم بیمناکم، و همسرم نازا بوده است، پس مرا از سوی خود فرزندی عطا کن».

ثمره این دعاهای جناب زکریا (ع) نیز اعطای جناب یحیی (ع) به ایشان بوده است که در آیه ۷ سوره مبارکه مریم، همچنین آیه ۹۰ سوره مبارکه انبیاء به آن اشاره شده است.

همچنین حضرت ابراهیم (ع) نیز از خداوند درخواست فرزند داشته است، در آیه ۱۰۰ سوره صافات، از زبان ایشان این دعا اینگونه نقل شده است: «رَبِّ هَبْ لی‏ مِنَ الصَّالِحینَ؛ پروردگارا! به من از صالحان (فرزندان صالح‏) ببخش!».

دعای جناب ابراهیم (ع) نیز با اعطای حضرت اسحاق و اسماعیل به ایشان استجابت شد که در برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه ۱۰۱ سوره مبارکه صافات به آن اشاره شده است.

در سوره ۷۳ و ۷۴ سوره مبارکه فرقان، درخواست فرزند از خداوند، از اوصاف مومنین (ع) بیان شده است: «وَالَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْهَا صُمًّا وَعُمْیَانًا وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا.و آنان که وقتی به آیات پروردگارشان پندشان دهند، در برابر آن با حالت کری و کوری نمی افتند و آنان که می گویند: پروردگارا! ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی بخش، و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار ده.»

براساس همین آیات همچنین بسیاری از روایات، در فقه شیعی، درخواست فرزند صالح از مستحبات معرفی شده است و دعاهای مختلفی از بیان ائمه معصومین (ع) با موضوع چگونگی بیان این درخواست از خداوند،در منابع روایی، نقل شده است. معرفی این دعاها، موضوع بخش بعدی این نوشته است.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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