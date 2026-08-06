به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم اختتامیه پیاده‌روی اربعین حسینی در ورزشگاه مرکزی شهر سلیجا در نزدیکی ابوجا برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز اربعین، اظهار داشت: امروز چهل روز از شهادت امام حسین(ع)، خاندان و یاران باوفای ایشان در واقعه کربلا می‌گذرد.

زیارت اربعین؛ سنتی ماندگار در فرهنگ اسلامی

شیخ زکزاکی با اشاره به پیشینه زیارت اربعین، گفت: این زیارت از سال ۶۱ هجری و از زمان جابر بن عبدالله انصاری، صحابی پیامبر اکرم(ص)، به عنوان یک سنت ماندگار در میان مسلمانان مطرح بوده است.

وی افزود: جابر پس از واقعه کربلا به زیارت قبر امام حسین(ع) آمد و در کنار مزار آن حضرت به سوگواری پرداخت و ایشان را مورد خطاب قرار داد، هرچند می‌دانست امام حسین(ع) در ظاهر قادر به پاسخ‌گویی نیست.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با استناد به روایتی از جابر بن عبدالله از پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: هرکس قومی را دوست داشته باشد، با آنان محشور خواهد شد و هرکس عمل گروهی را دوست بدارد، در اعمال آنان شریک خواهد بود.

وی خطاب به حاضران گفت: ما حسین(ع)، خاندان حسین(ع) و یاران حسین(ع) را دوست داریم و اعمال و راه آنان را نیز دوست می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم ما را در زمره آنان محشور فرماید.

اربعین؛ از نشانه‌های مؤمن

شیخ زکزاکی با اشاره به برگزاری گسترده مراسم اربعین در کربلای معلی، بر اهمیت این مناسبت تأکید کرد و با استناد به حدیث امام حسن عسکری(ع)، زیارت اربعین امام حسین(ع) را یکی از نشانه‌های مؤمن برشمرد.

وی تصریح کرد: زیارت اربعین تنها به کسانی که در نزدیکی کربلا حضور دارند اختصاص ندارد، بلکه این زیارت از نزدیک و دور انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به گسترش مراسم اربعین در کشورهای مختلف جهان، گفت: امروز اربعین در نقاط مختلف شرق و غرب عالم گرامی داشته می‌شود و این امر بخشی از زنده نگه داشتن مکتب و معارف اهل‌بیت(ع) است.

نام اهل‌بیت(ع) هرگز از بین نخواهد رفت

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در ادامه با اشاره به خطبه حضرت زینب(س) در برابر یزید، اظهار داشت: حضرت زینب(س) به یزید فهماند که او هرگز قادر نخواهد بود نام و یاد اهل‌بیت(ع) را از بین ببرد.

وی افزود: امروز نیز مردم جهان همچنان یاد و نام امام حسین(ع) را زنده نگه می‌دارند و یزید و جریان یزیدی را محکوم می‌کنند.

شیخ زکزاکی در ادامه با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در شناخت حق و باطل، گفت: خداوند اهل‌بیت(ع) را معیار شناخت حقیقت قرار داده است.

«هیهات منا الذله»؛ راه امام حسین(ع)

وی با اشاره به موضع امام حسین(ع) در برابر ظلم و استبداد، اظهار داشت: امام حسین(ع) در میان دو راهِ تسلیم در برابر ظالمان و شهادت، راه شهادت را انتخاب کرد و فرمود: «هیهات منا الذله».

شیخ زکزاکی تأکید کرد: پیروان امام حسین(ع) هرگز در برابر ظالمان سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

وی تصریح کرد: «خداوند به ما عزت داده و ما را سربلند کرده است؛ ما حاضر نیستیم زیر سلطه افراد ذلیل زندگی کنیم.»

مکتب امام حسین(ع)؛ مکتب ایستادگی و مقاومت

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با بیان اینکه مکتب امام حسین(ع) درس‌های فراوانی برای مسلمانان دارد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نیز ۴۷ سال پیش از همین مکتب الهام گرفت.

وی با اشاره به تحریم‌های طولانی‌مدت علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: این فشارها نه‌تنها موجب تضعیف ایران نشد، بلکه زمینه پیشرفت و تقویت این کشور را فراهم کرد و ایران توانست در برابر دشمنان خود از خویش دفاع کند؛ و این برای مسلمانان مایه افتخار است.

شیخ زکزاکی افزود: این نتیجه مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ فداکاری است؛ ما شهادت را بر تسلیم ترجیح می‌دهیم و این همان چیزی است که امام حسین(ع) به ما آموخت.

پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) به سوی پیروزی حرکت می‌کنند

وی در ادامه با تأکید بر وعده الهی درباره پیروان راه حق، گفت: پیروزی از سوی خداوند با کسانی است که راه امام حسین(ع)، امام علی(ع)، پیامبر اکرم(ص) و امام مهدی(عج) را دنبال می‌کنند.

شیخ زکزاکی امام مهدی(عج) را رهبر این جریان دانست و اظهار داشت: امام مهدی(عج) ظهور خواهد کرد و اسلام سراسر جهان را فرا خواهد گرفت و پیروان این مکتب از اقلیت و ضعف به کثرت و عزت خواهند رسید.

یاد شهدای اربعین و تأکید بر ادامه فعالیت‌های دینی

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین یاد شهدای پیاده‌روی اربعین را که در سال ۱۴۳۵ هجری قمری در مسیر کانو در حمله تروریستی به شهادت رسیدند، گرامی داشت و گفت: در آن حادثه ۲۱ نفر از عزاداران و زائران به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به فشارها و محدودیت‌هایی که علیه پیروان این جریان اعمال می‌شود، تأکید کرد: «چه شلیک کنید و چه شلیک نکنید، ما فعالیت‌های دینی خود را متوقف نخواهیم کرد.»

«به‌زودی همه مردم را در کنار خود خواهید دید»

شیخ زکزاکی در بخش پایانی سخنان خود از بی‌توجهی مسئولان کشور نسبت به جان و رفاه مردم انتقاد کرد و گفت: این وضعیت برای همیشه ادامه نخواهد داشت.

وی خطاب به مخالفان و کسانی که جمعیت پیروان این جریان را اندک می‌پندارند، اظهار داشت: «فکر نکنید چون امروز ما را اندک می‌بینید، همین‌گونه باقی خواهیم ماند. ما نماینده همه مردم این کشور هستیم و به‌زودی خواهید دید که همه مردم در کنار ما خواهند بود.»

وی در پایان تأکید کرد: «ان‌شاءالله، این وعده خداوند است که این دین استوار و پابرجا خواهد ماند؛ گویی که هم‌اکنون نیز پابرجاست.»

شیخ ابراهیم زکزاکی در پایان برای سلامتی و بازگشت حاضران به خانه‌هایشان دعا کرد.

گفتنی است مراسم اختتامیه پیاده‌روی اربعین در سلیجا از ساعت ۱۰ صبح با اجرای برنامه مداحی توسط «اتحاد الشعراء» آغاز شد. پس از آن گروه‌های «حریصاوا» و «انتظار» برنامه نمایشی ارائه کردند و گروه «IM Production» نیز پیش از سخنرانی شیخ زکزاکی، نمایش‌نامه‌ای درباره واقعه کربلا اجرا کرد.

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