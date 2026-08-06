به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش «أمل» به مناسبت اربعین امام حسین (علیه السلام) و سومین روز شهادت «حسین یاسین ابراهیم»، مراسم باشکوهی را در حسینیه شهرک «تولین» برگزار کرد.
در این مراسم، مسئول فرهنگی مرکزی و مفتی صور و جبل عامل، قاضی حجت الاسلام شیخ حسن عبدالله، مسئول تشکیلات منطقه پنجم، مسئولان و کادرهای مختلف جنبش و پیشاهنگان، مدیر بیمارستان دولتی تبنین دکتر «محمد حمادی»، رؤسا و اعضای شوراهای شهر و روستا، شخصیتهای سیاسی، حزبی، اجتماعی، آموزشی و پزشکی و جمعی از اهالی شهرک و مناطق همجوار حضور داشتند.
در این مراسم شیخ حسن عبدالله، مسئول فرهنگی مرکزی و مفتی صور و جبل عامل، به نمایندگی از جنبش «أمل» به ایراد سخنرانی پرداخت. در این مراسم مسئول تشکیلات منطقه پنجم جنبش أمل، اعضا و کادرهای این جنبش، پیشاهنگان «رسالة الاسلامیة»، دکتر محمد حمادی مدیر بیمارستان دولتی تبنین، رؤسا و اعضای شوراهای شهر و روستا، شخصیتهای سیاسی، حزبی، اجتماعی، آموزشی و پزشکی و جمعی از اهالی منطقه حضور داشتند.
شیخ حسن عبدالله سخنان خود را با تبیین مسیر تاریخی حق در برابر باطل آغاز کرد و با اشاره به فداکاریهای پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) اظهار داشت: مسیر مقابله با ظلم و دفاع از حقیقت، از دوران پیامبر اسلام (ص) تا قیام امام حسین (ع) ادامه یافت و عاشورا به نماد ماندگار ایستادگی در برابر ستمگران تبدیل شد.
وی با اشاره به وقایع پس از شهادت امام حسین (ع) گفت: یزید و یارانش تصور میکردند که با شهادت امام حسین (ع) بر نهضت حسینی پیروز شدهاند، اما خطبههای امام زینالعابدین (ع) و حضرت زینب کبری (س) در شام، حقیقت را آشکار کرد و نشان داد که پیام عاشورا با وجود همه فشارها و جنایتها باقی خواهد ماند.
این عالم لبنانی تأکید کرد: راه محمدی ـ حسینی تا امروز ادامه یافته و مسیر مبارزه با ظلم، دفاع از حق و حمایت از مظلومان را برای نسلهای مختلف ترسیم کرده است.
تأکید بر اندیشه امام موسی صدر برای حفظ وحدت لبنان
شیخ حسن عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات داخلی لبنان، بر اهمیت حفظ وحدت ملی و پایبندی به اندیشههای امام موسی صدر تأکید کرد.
وی گفت: «ما همچنان با فکر و راه امام موسی صدر برای ماندگاری لبنان به عنوان وطنی نهایی برای همه فرزندانش عمل میکنیم.»
وی افزود: این همان مسیری است که نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، برای آن تلاش میکند تا لبنان به وطنی برای همه لبنانیها تبدیل شود؛ وطنی که در آن مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر و بر اساس عدالت اجتماعی، حقوق و مسئولیتهای برابر داشته باشند.
شیخ عبدالله با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی برای حفاظت از لبنان اظهار داشت: همه لبنانیها باید برای دفاع از وطن و مقابله با چالشها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انتقاد از توجیه تجاوزات رژیم صهیونیستی
مفتی صور و جبل عامل در ادامه سخنانش از مواضع برخی جریانهای سیاسی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت: برخی ارکان دولت، تجاوزات و تکبر دشمن اسرائیلی را توجیه میکنند؛ دشمنی که بخشی از مردم لبنان را به دلیل تعلق جغرافیایی یا طایفهای هدف قرار میدهد، میکشد، مجروح میکند و آواره میسازد.
وی همچنین به نمایندگی از نبیه بری، رهبری جنبش أمل و اعضای این جنبش، شهادت «علی و حسین یاسین ابراهیم» را به خانوادههای آنان تسلیت گفت و تأکید کرد: بهتر بود ارکان دولت پیش از این، جنایتهایی از این دست را که در روز روشن رخ میدهد، محکوم میکردند.
شیخ حسن عبدالله با تأکید بر اینکه خون شهدا هدر نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: راه حق سرانجام پیروز خواهد شد، حتی اگر این پیروزی پس از گذشت زمان حاصل شود.
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