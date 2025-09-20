به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ، فشارهای خود علیه دانشگاه هاروارد را افزایش داده و محدودیت‌های تازه‌ای بر دسترسی این دانشگاه معتبر به منابع مالی فدرال برای کمک‌های دانشجویی اعمال کرده است.

وزارت آموزش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دانشگاه هاروارد، تحت «نظارت مالی شدید» قرار گرفته است. این اقدام به معنای آن است که هاروارد باید ابتدا از منابع مالی داخلی خود برای پرداخت کمک‌های دانشجویی استفاده کند و سپس بتواند از بودجه فدرال برداشت کند.

دولت ترامپ این تصمیم را با استناد به «نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی» قدیمی‌ترین و ثروتمندترین دانشگاه آمریکا توجیه کرده است. در همین راستا، وزارت آموزش از هاروارد خواسته است نامه‌ای با اعتبار ۳۶ میلیون دلاری ارائه دهد تا تعهدات مالی خود را تضمین کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که دانشگاه به انتشار اوراق قرضه و تعدیل نیرو در بحبوحه تنش با کاخ سفید اقدام کرد.

دولت همچنین هشدار داده است که در صورت عدم همکاری هاروارد با دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش و ارائه اسناد مورد درخواست، ممکن است این دانشگاه از دریافت کامل بودجه کمک‌های دانشجویی فدرال محروم شود. در نامه‌ای جداگانه نیز اشاره شده که این موضوع می‌تواند منجر به اقدامات قضایی شود.

دفتر حقوق مدنی در حال بررسی این موضوع است که آیا هاروارد همچنان در فرآیند پذیرش دانشجو، نژاد را مدنظر قرار می‌دهد؛ در حالی که دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ استفاده از سیاست‌های «اقدام مثبت» برای افزایش حضور اقلیت‌های نژادی در دانشگاه‌ها را غیرقانونی اعلام کرده بود.

این اقدامات بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ علیه دانشگاه‌هاست که شامل تهدید به قطع بودجه فدرال به‌دلیل مسائل مختلفی از جمله اعتراضات حامیان فلسطین علیه حملات اسرائیل به غزه، برنامه‌های اقلیمی و طرح‌های تنوع و برابری می‌شود.

در ماه ژوئیه گذشته، دولت تحقیقات فدرال خود را با دانشگاه کلمبیا به پایان رساند؛ دانشگاهی که پذیرفت بیش از ۲۲۰ میلیون دلار به دولت پرداخت کند. همچنین دانشگاه براون نیز با پرداخت ۵۰ میلیون دلار برای حمایت از توسعه نیروی کار محلی موافقت کرد.

دولت ترامپ در تلاش برای رسیدن به توافق با دانشگاه هاروارد، اعلام کرده بود که این دانشگاه باید «حداقل ۵۰۰ میلیون دلار» پرداخت کند.

در پرونده‌ای جداگانه، دولت پیشنهاد کرده بود که دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس یک میلیارد دلار پرداخت کند؛ پیشنهادی که از سوی فرماندار ایالت کالیفرنیا، «تلاش برای اخاذی» توصیف شد.

دانشگاه هاروارد نیز در ماه اوت اعلام کرد که دولت حدود ۶۰۰ میلیون دلار از بودجه اختصاصی آن را مسدود کرده است.

