معلم کالیفرنیایی؛ تیرانداز ضیافت شام خبرنگاران در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای آمریکایی از شناسایی فرد متهم در حادثه تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید خبر دادهاند؛ فردی که بهگفته منابع، یک معلم خصوصی و برنامهنویس اهل ایالت کالیفرنیا است.
بر اساس این گزارشها، «کول توماس آلن» (Cole Tomas Allen)، ۳۱ ساله، اهل شهر تورنس (تورنس، در ایالت کالیفرنیا آمریکا)، بهعنوان مظنون این حادثه بازداشت شده است. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، از جمله حساب لینکدین وی، با عکس فرد بازداشتشده مطابقت دارد.
گفته میشود آلن دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا – دومینگز هیلز است و پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادینا (پاسادینا، شهری در کالیفرنیا) دریافت کرده است. وی در دوران تحصیل در برخی فعالیتهای دانشجویی از جمله انجمنهای مذهبی و گروههای دانشگاهی مشارکت داشته است.
بر اساس سوابق منتشرشده، این فرد طی شش سال گذشته در شرکت آموزشی «سیتو اجوکیشن» (C2 Education) بهعنوان مدرس فعالیت داشته و در زمینه مشاوره تحصیلی و آمادگی آزمونها به دانشآموزان خدمات ارائه میکرده است. همچنین گزارش شده که وی در حوزه توسعه بازیهای رایانهای نیز فعالیت داشته و پروژههایی در این زمینه، از جمله طراحی یک بازی مرتبط با شیمی مولکولی، دنبال کرده است.
گفتنی است در پی شنیده شدن صدای بلند در ضیافت شام کاخ سفید که شامگاه شنبه به وقت محلی با حضور اعضای دولت آمریکا در حال برگزاری بود، شرکت کنندگان پناه گرفتند و سرویس مخفی آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده را از مراسم خارج کرد.
هرچند گمانهزنیهایی هم مبنی بر شوی جدید ترامپ برای نمایش این حادثه هم صورت میگیرد؛ رئیس جمهور تروریست آمریکا پس از این حادثه در سوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا این حوادث برای شما فقط اتفاق میافتد، آن را برای خود افتخار دانست و اظهار داشت این اتفاق برای آدمهای پرکار میافتد.
