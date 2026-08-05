به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، رئیس پیشین کمیسیون رسانه و ارتباطات پارلمان لبنان، با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها، مدعی شد بخشی از رسانههای این کشور تحت تأثیر دستورکارهای خارجی فعالیت میکنند و بدون استناد به شواهد، تلاش دارند مسئولیت برخی پروندهها را متوجه حزبالله کنند.
وی به نحوه پوشش خبر کشف نیترات آمونیوم در منطقه حولا اشاره کرد و گفت برخی رسانهها این موضوع را به انفجار بندر بیروت مرتبط دانستند، اما پس از اعلام ارتش اسرائیل درباره این مواد، همان رسانهها واکنشی نشان ندادند.
عبدالهادی محفوظ، رئیس شورای ملی رسانههای دیداری و شنیداری لبنان، نیز این نوع پوشش خبری را مغایر با قانون رسانه و اصول حرفهای دانست و تأکید کرد آزادی رسانه باید همراه با مسئولیت، صحت اطلاعات، اتکا به منابع معتبر و رعایت استانداردهای اخلاقی باشد.
وی همچنین از افزایش انتشار شایعات و گسترش ادبیات تنشآفرین در فضای رسانهای لبنان ابراز نگرانی کرد و خواستار ورود دستگاه قضایی به پرونده انتشار اخبار نادرست شد.
محفوظ با بیان اینکه شورای ملی رسانه تنها نقش مشورتی دارد و اختیار اجرایی برای اعمال قانون در اختیار دولت و دستگاه قضایی است، از رسانهها خواست پیش از انتشار اخبار، صحت اطلاعات را بهدقت بررسی کنند و در صورت انتشار مطالب نادرست، نسبت به اصلاح و عذرخواهی اقدام کنند.
وی همچنین پیشنهاد داد با حضور وزیر اطلاعرسانی، نهادهای صنفی رسانهای و مسئولان رسانهها، سازوکاری عملی برای ارتقای عملکرد حرفهای و اجرای مؤثر قوانین رسانهای در لبنان تدوین شود.
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