مفتی جعفری لبنان: بدون جنوب و مردم آن، حاکمیت از مشروعیت و توان ملی برخوردار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قبلان در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت که هیچ قدرت خارجی بیش از مردم لبنان دغدغه منافع این کشور را ندارد و از مسئولان خواست اختلافات داخلی را در چارچوب همگرایی ملی مدیریت کنند.

وی تأکید کرد هرگونه اتکا به خارج به بهای نادیده گرفتن منافع و حاکمیت ملی، به زیان لبنان خواهد بود.

مفتی جعفری لبنان همچنین نقش نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور، را در حفظ ثبات سیاسی لبنان مهم ارزیابی کرد و از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خواست با وی هماهنگی کامل داشته باشند.

او هشدار داد که تضعیف جایگاه ملی ارتش لبنان، به معنای تضعیف بنیان‌های کشور است و افزود تهدیدهای پیش‌روی لبنان ماهیتی راهبردی و بلندمدت دارند و مقابله با آنها نیازمند هم‌افزایی ارتش، مقاومت و تمامی ظرفیت‌های ملی است.

وی در پایان با بیان اینکه جنوب لبنان از سال ۱۹۴۸ تاکنون هزینه دفاع از حاکمیت کشور را پرداخته است، تصریح کرد بدون مشارکت و حمایت مردم جنوب، حاکمیت لبنان از وزن و نمایندگی ملی برخوردار نخواهد بود.

قبلان راه‌حل برون‌رفت از بحران‌های کنونی را تشکیل میز گفت‌وگوی وحدت ملی، تعیین اولویت‌های حاکمیتی و تقویت انسجام نهادهای کشور دانست.

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