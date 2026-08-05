به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این نظرسنجی، ۶۶ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که شرایط امنیتی فعلی در شمال فلسطین اشغالی، در مرز با لبنان، امنیت کافی را برای ساکنان این مناطق تأمین نمیکند. در مقابل، تنها ۳۰ درصد بر این باورند که وضعیت موجود از امنیت لازم برخوردار است.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ارزیابی از وضعیت امنیتی، با گرایش سیاسی پاسخدهندگان نیز ارتباط دارد؛ بهگونهای که ۷۴ درصد از رأیدهندگان احزاب مخالف دولت، شرایط امنیتی شمال را نامناسب ارزیابی کردهاند، در حالی که این رقم در میان حامیان ائتلاف حاکم به ۵۴ درصد میرسد.
بر پایه این گزارش، در تفکیک جمعیتی نیز ۶۵ درصد از یهودیان و ۷۱ درصد از شهروندان عرب ساکن سرزمینهای اشغالی معتقدند وضعیت امنیتی کنونی در شمال، امنیت لازم را برای ساکنان این مناطق فراهم نمیکند.
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