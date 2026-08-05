به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ محمد یعقوبی، در دیدار با جمعی از علما و مشایخ فلسطین و لبنان در دفتر خود در شهر نجف اشرف، بر ضرورت حفظ امید، پایداری و یقین به وعده الهی برای پیروزی، حتی در شرایط طولانی شدن دوران آزمایش و ابتلاء، تأکید کرد.
وی در این دیدار با اشاره به جاری بودن سنتهای الهی در یاری مؤمنان، به وقایع جنگ احزاب در سال پنجم هجری استناد کرد و گفت: در آن مقطع، فشار و سختی بر مؤمنان به اوج خود رسید؛ به گونهای که قرآن کریم میفرماید: و دلها به گلوگاهها رسید.
آیتالله یعقوبی افزود: پس از آن، در سال بعد صلح حدیبیه به وقوع پیوست که زمینهساز فتح مکه شد و قرآن کریم از آن با تعبیر «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا» یاد کرده است.
وی با بیان اینکه پیروزی الهی ممکن است بنا بر حکمت و مصلحتی به تأخیر بیفتد، تصریح کرد: وعده الهی تخلفناپذیر است و سنتهای الهی در یاری مؤمنان تغییر نمیکند.
آیتالله یعقوبی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در میان مسلمانان گفت: دشمن با استفاده از همه ابزارها تلاش میکند روحیه ناامیدی و سرخوردگی را در میان مسلمانان گسترش دهد؛ چرا که هدف واقعی دشمن تنها تسلط بر سرزمینها نیست، بلکه میخواهد مسلمانان را به دست کشیدن از دین، اصول و ارزشهای خود وادار کند.
وی تأکید کرد: مقابله با این طرح دشمن، تنها از مسیر پایداری، یقین و اعتماد به وعده خداوند متعال امکانپذیر است.
آیتالله یعقوبی در ادامه با اشاره به نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آن را مدرسهای ماندگار برای مقاومت و ایستادگی دانست و اظهار کرد: سپاه عمر بن سعد، با وجود برخورداری از برتری چشمگیر در تعداد نیروها، پیش از هر چیز در پی آن بود که امام حسین(ع) را به تسلیم وادار کرده، اراده ایشان را درهم بشکند و آن حضرت را مجبور به بیعت کند؛ اما امام حسین(ع) در برابر این خواسته تسلیم نشد و حتی با وجود سنگین بودن هزینهها و فداکاریها، بر موضع خود ایستاد.
وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) با این ایستادگی، بزرگترین حماسه پایبندی به اصول، عزت و کرامت را در تاریخ ماندگار کرد.
استاد حوزه علمیه نجف اشرف در ادامه، وضعیت امروز ملت فلسطین را نیز تلاشی برای تحمیل تسلیم و درهم شکستن اراده این ملت توصیف کرد و گفت: حوادث و مصیبتهایی که بر مردم فلسطین وارد شده، موجب تأسف و اندوه است، اما این ملت در محضر خداوند قرار دارد و از نگاه و عنایت الهی دور نیست.
آیتالله یعقوبی در پایان از خداوند متعال خواست صبر، استقامت و قدرت را بر مردم فلسطین نازل کند و پیروزی نزدیک خود را برای آنان محقق سازد.
وی در ادامه با استناد به آیه ۲۱۴ سوره مبارکه بقره گفت: آیا پنداشتهاید در حالی که هنوز حادثههایی مانند حوادث گذشتگان شما را نیامده، وارد بهشت میشوید؟! به آنان سختیها و آسیبهایی رسید و چنان متزلزل و مضطرب شدند تا جایی که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند [در مقام دعا و درخواست یاری] میگفتند: یاری خدا چه زمانی است؟ [به آنان گفتیم:] آگاه باشید! یقیناً یاری خدا نزدیک است.
..........
پایان پیام/
نظر شما