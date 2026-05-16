به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه (بحرین، کویت، امارات و ..) در شامگاه جمعه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور گسترده علما، اساتید حوزه، مسئولان حوزوی، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم انقلابی قم و به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ معین دقیق، نماینده حزب‌الله لبنان در قم در این اجتماع ایراد سخنرانی پرداخت و با استناد به آیات قرآن کریم، سنت الهی در نصرت مؤمنان را تخلف‌ناپذیر خواند.

پیروزی جبهه حق، وعده قطعی الهی

نماینده حزب‌الله لبنان سخنان خود را با حمد الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) آغاز کرد و با اشاره به آیات قرآن کریم تأکید کرد که سنت الهی بر نصرت مؤمنان بنا شده است.

وی با استناد به وعده‌های الهی گفت: وعده خدا حق است. در احادیث شریف نیز آمده است که دشمنان اسلام همواره در پی خاموش کردن نور الهی بوده‌اند، اما خداوند نور خود را کامل خواهد کرد، هرچند کافران ناخشنود باشند.

شیخ معین دقیق افزود: نصرت و فتح، وعده قطعی الهی به مؤمنان است. اگر صبر و استقامت پیشه کنید و در راه حق ثابت‌قدم بمانید، خداوند شما را یاری خواهد کرد و دشمنان را خوار خواهد ساخت. سرنوشت ظالمان در روز قیامت چیزی جز خسران و عذاب نخواهد بود.

هشدار به حاکمان بحرین: از سرنوشت آمریکا در افغانستان عبرت بگیرید

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین، خطاب به حاکمان این کشورها گفت: از تاریخ عبرت بگیرید. تکیه بر آمریکا یا قدرت‌های بیگانه، هیچ‌گاه راه نجات برای حکام نبوده و نخواهد بود. سرنوشت قدرت‌هایی که در افغانستان و دیگر نقاط جهان به استکبار تکیه کردند، پیش روی شماست.

نماینده حزب‌الله لبنان با یادآوری دستاوردهای مقاومت در لبنان و فلسطین تصریح کرد: آنچه امروز در جبهه‌های مقاومت می‌بینیم، تحقق عملی وعده‌های الهی است. همان‌طور که مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به پیروزی رسید، ایمان ملت‌های منطقه نیز سرانجام بر ظالمان پیروز خواهد شد.

تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت و شهید سیدحسن نصرالله

نماینده حزب‌الله لبنان در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، به‌ویژه شهید سیدحسن نصرالله، تأکید کرد: ما به پیمان خود با ولی‌فقیه و رهبران مقاومت پایبندیم و وصایای شهدای بزرگ را چراغ راه خود قرار می‌دهیم. هیچ فشاری، چه در افغانستان، چه در بحرین و چه در سایر نقاط، نمی‌تواند اراده امت اسلامی را که با قرآن و مکتب اهل‌بیت(ع) پیوند خورده است، متزلزل کند.

پیام وحدت و پایداری

وی در پایان سخنان خود با دعوت از ملت‌های منطقه به هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکن، خاطرنشان کرد: راه نجات، تنها در تمسک به آموزه‌های قرآن، پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) و وحدت حول محور مقاومت است. ان‌شاءالله با یاری خداوند، پیروزی نهایی برای مستضعفان عالم رقم خواهد خورد.

