بحران سوءتغذیه در افغانستان از کنترل خارج شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، هشدار داده است که بحران سوءتغذیه در این کشور از کنترل خارج شده و وضعیت کودکان و مادران روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو گفت شدت بحران به اندازه‌ای است که برنامه جهانی غذا با منابع موجود قادر به مهار آن نیست.

براساس پیش‌بینی این نهاد، در سال جاری میلادی حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در افغانستان به سوءتغذیه حاد مبتلا خواهند شد. نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار زن باردار و مادر شیرده نیز با سوءتغذیه روبه‌رو خواهند بود.

آیلیف گفت لاغری شدید کودکان، که مرگ‌بارترین شکل سوءتغذیه است، اکنون در یک‌سوم استان‌های افغانستان به سطح بحرانی رسیده است.

به گفته او، افغانستان در سال گذشته شاهد بیشترین افزایش سالانه موارد سوءتغذیه بود و وضعیت در سال جاری از آن هم وخیم‌تر شده است.

مدیر برنامه جهانی غذا، کاهش کمک‌های بشردوستانه، درگیری‌های منطقه‌ای، اختلال در تجارت و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه را از عوامل اصلی تشدید بحران غذایی دانست.

او افزود شمار کودکانی که به‌دلیل سوءتغذیه به مراکز درمانی منتقل می‌شوند، افزایش یافته است؛ اما بسیاری از آنان زمانی به این مراکز می‌رسند که درمانشان بسیار دشوار یا حتی ناممکن شده است.

کودکان زیر دو سال حدود ۸۰ درصد موارد شدید سوءتغذیه را تشکیل می‌دهند؛ گروهی که تأخیر در درمان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای رشد جسمی و ذهنی آنان داشته باشد.

آیلیف گفت برنامه جهانی غذا به‌دلیل کمبود شدید منابع مالی، تنها قادر به حمایت از شمار محدودی از زنان و کودکان نیازمند است.

او افزود: «از هر هفت نفر، شش نفر را بدون هیچ کمکی بازمی‌گردانیم.»

برنامه جهانی غذا در آغاز سال جاری برای ادامه فعالیت‌های خود در افغانستان به ۹۰۰ میلیون دلار نیاز داشت، اما تاکنون تنها ۱۳۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

این نهاد برای مقابله با ناامنی غذایی حاد و ادامه کمک‌رسانی در شش ماه آینده، به ۵۴۰ میلیون دلار دیگر نیاز دارد.

مدیر برنامه جهانی غذا هشدار داد که ادامه بحران گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان، تنها یک مسئله بشردوستانه نیست و می‌تواند به افزایش مهاجرت، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در افغانستان و منطقه منجر شود.

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