به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی اعلام کردند نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز (پنجشنبه) مناطق مختلف جنوب و مرکز نوار غزه، از جمله منطقه المواصی در خانیونس، را هدف تیراندازی و گلولهباران قرار دادند.
در این حملات، یک شهروند فلسطینی زخمی شد و تیراندازی به سمت چادرهای آوارگان در چندین نقطه ادامه یافت. همچنین مناطق شرقی خانیونس نیز زیر آتش توپخانه قرار گرفت و همزمان گلولههای منور بر فراز این مناطق شلیک شد.
در استان رفح نیز تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی محل استقرار آوارگان در منطقه المواصی آتش گشودند و همزمان خودروهای زرهی این رژیم از محدوده موسوم به «خط زرد» فراتر رفتند.
در مرکز نوار غزه نیز شمال اردوگاه البریج شاهد تیراندازی گسترده و تحرکات نظامی بود که موجب شد ساکنان در منازل و مراکز اسکان خود باقی بمانند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در تازهترین تحولات، پیکر دو شهید از زیر آوار خارج شده و دو مجروح که پیشتر زخمی شده بودند، به شهادت رسیدهاند.
همچنین یک مجروح جدید به بیمارستان منتقل شده است. این وزارتخانه افزود همچنان شماری از قربانیان زیر آوار یا در مناطق غیرقابل دسترس باقی ماندهاند و نیروهای امدادی امکان دسترسی به آنان را ندارند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان اجرای توافق آتشبس تاکنون، در نتیجه موارد نقض این توافق، یکهزار و ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۱۲۱ نفر زخمی شدهاند. همچنین شمار شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۱ نفر رسیده است.
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