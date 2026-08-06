به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی ایران در این پیام با اشاره به فاجعه بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن، اعلام کرد که این رویداد همچنان یادآور رنج عمیق انسانی ناشی از بهکارگیری سلاحهای هستهای است.
در این بیانیه آمده است که تلفات گسترده انسانی، ویرانیهای عظیم و آثار مرگبار تشعشعات رادیواکتیو که حتی نسلهای بعدی را نیز تحت تأثیر قرار داد، گواهی روشن بر پیامدهای فاجعهبار این سلاحهاست.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که تنها راه تضمین قطعی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نابودی کامل تمامی سلاحهای هستهای پیش از آن است که این تسلیحات، امنیت و حیات بشریت را با خطر مواجه کنند.
در ادامه این پیام آمده است که ایالات متحده، بهعنوان تنها کشوری که تاکنون از سلاح هستهای استفاده کرده و یکی از دولتهای امین معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) به شمار میرود، همچنان به توسعه و نوسازی زرادخانه هستهای خود ادامه میدهد.
به اعتقاد نمایندگی ایران، این روند در حالی دنبال میشود که آمریکا به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هستهای عمل نکرده است.
نمایندگی ایران در پایان هشدار داد که ادامه توسعه توان هستهای آمریکا، جهان را در معرض تهدیدی دائمی قرار میدهد و بر ضرورت پایبندی همه کشورهای دارنده سلاح هستهای به تعهدات بینالمللی و حرکت به سمت خلع کامل این تسلیحات تأکید کرد.
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