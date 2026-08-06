به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر بازنشسته «علی ابیرعد» در گفتوگویی با اشاره به افزایش پرداخت رسانههای همسو با رژیم صهیونیستی به موضوع تونلهای حزبالله، اظهار داشت که تونلها پدیدهای جدید نیستند و سابقه استفاده از آنها به قرنها پیش بازمیگردد.
به گفته وی، اگرچه در گذشته از تونلها بیشتر برای نفوذ به استحکامات دشمن استفاده میشد، اما با پیشرفت فناوریهای مهندسی، این سازهها به یکی از ارکان اصلی راهبردهای نظامی در جنگهای مدرن تبدیل شدهاند.
وی با مرور نمونههای تاریخی، از محاصره «پورتآرتور» در جنگ روسیه و ژاپن، نبردهای جنگ جهانی اول و دوم، شبکه تونلهای «کوچی» در جنگ ویتنام و همچنین تجربه غزه یاد کرد و گفت که این شبکهها امکان استقرار نیروها، انتقال تجهیزات، ایجاد مراکز فرماندهی، انبارهای مهمات و اجرای عملیات غافلگیرانه را فراهم کرده و در بسیاری از موارد، برتری ارتشهای مجهز را با چالش جدی روبهرو ساختهاند.
این کارشناس نظامی همچنین با اشاره به تجربه غزه و لبنان، تونلها را یکی از مهمترین عوامل افزایش توان دفاعی نیروهای مقاومت دانست و افزود که این شبکهها علاوه بر حفاظت از نیروها در برابر حملات هوایی، امکان جابهجایی امن تجهیزات، انتقال نیرو، حفظ ارتباط میان مراکز فرماندهی و اجرای عملیاتهای ناگهانی را فراهم میکنند.
به گفته وی، طراحی پیچیده، عمق مناسب و مسیرهای چندلایه تونلها موجب شده بسیاری از روشهای کشف و انهدام آنها، از جمله بمبهای سنگرشکن، تجهیزات رباتیک، سامانههای شناسایی و روشهای مهندسی، نتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند.
ابیرعد در پایان با تأکید بر اینکه تونلها همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای نبردهای نامتقارن به شمار میروند، اظهار داشت که تجربه مقاومت در لبنان و فلسطین نشان داده است این ظرفیت نظامی همچنان قابلیت توسعه دارد و نمیتوان صرفاً با اتکا به برتری هوایی یا فناوریهای پیشرفته آن را از میان برد.
وی همچنین معتقد است نبرد زیرزمینی همچنان یکی از عوامل تأثیرگذار در معادلات امنیتی و نظامی منطقه باقی خواهد ماند.
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