به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ مشهدالرضا به عنوان یکی از شهرهای بزرگ زیارتی و اعتاب مقدس جهان اسلام و تشیع، هر ساله حضور و خدمات چشمگیری در حرکت اربعین حسینی دارد که موجب رشد کیفی و کمی جریان خدمات‌رسانی به زائرین امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) شده است.

حضور و خدمت مشهدالرضا در موسم زیارت میلیونی اربعین را می‌توان به سه بخش آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد و مواکب و هیآت مردمی تقسیم کرد و ترکیب این سه ضلع توانسته بخشی از بار سنگین پذیرایی و حمایت از زائرین عتبات عالیات را بر دوش بگیرد.

اشتیاق بی‌نظیر تمامی دستگاه‌ها برای سهیم شدن در خدمت‌رسانی به زائرین اربعین با الهام از خادمین عراقی و فرهنگ ریشه‌دار تکریم زائر و خصوصا حضور همزمان میلیون‌ها نفر از داخل و خارج از جهان اسلام در این رویداد، همیاری فراوانی را در میان تمامی نهادهای مرتبط باز امر زیارت اقتضا می‌کند.

خدمتی در مقیاس جهان تشیع

در این میان آستان قدس رضوی که خود مبتکر و پیشگام اتحاد اعتاب مقدسه جهان اسلام بوده است هر ساله در موسم اربعین، امکانات متنوعی را برای تسهیل زیارت میلیونی اربعین به این گردهمآیی بزرگ اسلامی گسیل می‌دارد.

خدمات آستان قدس رضوی از مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در شرق و جنوب شرقی کشور آغاز می‌شود و علاوه بر نجف و کربلا تا سامراء در شمال عراق امتداد می‌یابد. دیدگاه آستان قدس رضوی و بسیاری از فعالان حوزه اربعین این است که نباید در جریان میزبانی عراقی‌ها دخالت کرد و آن را تغییر داد از این رو از زمان آیت‌الله رئیسی تولیت فقید آستان قدس رضوی و با نظر آن مرحوم، حضور در زمینه‌هایی که خالی از خدمت‌رسانی یا دچار کمبود است در اولویت قرار گرفت که تا امروز هم این شیوه ادامه دارد به هم دلیل توجه به مرز ایران با افغانستان و پاکستان برای میزبانی و تسهیل زیارت شیعیان پاکستانی و افغانستانی از اقدامات بسیار ارزنده‌ای است که توسط آستان قدس رضوی از چند سال گذشته جریان دارد.

به این منظور موکب‌های آستان قدس رضوی در مرز خراسان و سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان از سال های گذشته میزبان زائرین غیرایرانی است که به گفته فعالان پاکستانی خاطرات زیبایی را برای آنان رقم می‌زند. این در حالی است که بخش زیادی از زائرین پاکستانی بعد از موسم اربعین در عراق برای زیارت امام رضا(ع) در مسیر بازگشت به مشهدالرضا می‌آیند و ایام شهادت امام رئوف در روزهای پایانی ماه صفر را در این شهر می‌گذرانند.

اما نقطه عطف خدمات آستان قدس رضوی را آشپزخانه مرکزی این آستان در مرز مهران شکل می‌دهد تا سفر زائرین از مهم‌ترین مرز اربعینی و زیارتی کشور با آسایش و دغدغه کمتر آغاز شود. این موکب و آشپزخانه آن تا بعد از روز اربعین با پخت هزاران وعده صبحانه، نهار و شام از نذورات و هدایای مردم و ارائه آب سرد و نوشیدنی خستگی زائرین را کم کرده آنان را برای پیمودن ادامه طریق یاری می‌دهد. این در حالی است که تا قبل از احداث این آشپزخانه، توقف و ورود و خروج میلیون‌ها زائر از این مرز به یکی از دغدغه‌های مسئولین تبدیل شده بود.

از دیگر فعالیت‌های آستان قدس می‌توان به موکب‌های پذیرایی امام رضا(ع) در شهرهای نجف، کربلاء و خصوصا کاظمین اشاره کرد. انتظار عراقی‌ها از حرم امام رضا(ع) به عنوان پسر حضرت موسی بن جعفر(ع) و پدر امام جواد(ع) حضور بیشتر در کاظمین است که به این دلیل بخشی از تمرکز آستان قدس رضوی در اربعین و دیگر مناسبت‌های مرتبط با امامین کاظمین در این شهر قرار دارد.

خدمات و حضور آستان قدس رضوی تنها به خدمات غذایی و پذیرایی محدود نمی‌شود و هر ساله گروهی از خادمان حرم امام رضا(ع) همراه با پرچم بارگاه منور رضوی و هدایای متبرک برای تشکر از مردم و مسئولین عراقی راهی این کشور می‌شوند و ضمن حضور در مواکب مسیرهای پیاده‌روی یا همان مشایه از خادمان عراقی قدردانی به عمل می‌آوردند و همبستگی و مودت و برادری را به خوبی در جریان زیارت اربعین ترویج می‌کنند. خادمان ثامن الحجج(ع) همچنین در دیدار با مسئولین اعتاب مقدسه عراق پیام قدردانی ملت ایران و زائرین ایرانی را به آنان ابلاغ کرده و از ایشان برای سفر به مشهد در مناسبت‌های مرتبط با امام رضا(ع) دعوت به عمل می‌آوردند.

روابط و خدمات متقابل میان آستان قدس رضوی و اعتاب مقدس عراق در زمینه‌های علمی نیز فصل دیگری از مناسبات رو به توسعه میان قطب‌های زیارتی جهان اسلام است که گزارش مستقلی را طلب می‌کند.

همبستگی شهرهای زیارتی

شهرداری مشهد سالها است که یکی از ارکان پشتیبانی از زیارت اربعین است. نماد خدمات این سازمان، اعزام صدها خادم پاکبان به شهرهای نجف و کربلا برای نظافت آنها و همچنین تسهیل عبور و مرور در پایانه‌های مرزی با اختصاص ده‌ها دستگاه اتوبوس است.

اما اعزام پاکبانان مشهدی در موسم اربعین به یک آیین زیبا و معنوی تبدیل شده است که با حضور صدها نیروی داوطلب همراه با لباس‌های هم‌شکل از حرم امام رضا(ع) آغاز می‌شود و خدمت مخلصانه در تنظیف خیابان‌های نجف و کربلاء یکی از جلوه‌های زیبای حضور مشهدی‌ها را در روزهای زیارت اربعین شکل می‌دهد. تبادل خدمات فنی میان شهرداری‌های مشهد و شهرهای زیارتی و همچنین بخش‌های لجستیکی استانداری‌ها و اعتاب عراق الگویی از همبستگی را در میان شهرهای زیارتی بوجود آورده است که همچنان ظرفیت توسعه و تکامل را دارد و می‌تواند صورت تازه‌ای از دیپلماسی شهری را بر مبنای امر زیارت سامان دهد.

مردم کار را تمام می‌کنند

زیارت اربعین خود بعثت میلیون‌ها دلداده اهل‌بیت(ع) است که امسال در پرتوی بعثت و مقاومت تاریخی ایرانیان در برابر بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا، شور مضاعفی پیدا کرد و به اهداف خود از این قیام نزدیکتر گردید. آنچه اصل و اساس حضور اهالی مشهد و خراسان و مجاورین امام رضا(ع) در زیارت میلیونی اربعین را تعریف می‌کند، مشارکت صدها موکب و هیأت مردمی از دیار شمس الشموس در سرزمین نینوا است. این موکب‌ها بدون هیچ وابستگی ارگانی تنها با عشق خادمان و اعضای آنها به یک جنبش مردمی تبدیل شده است و هر کدام خدمات ویژه‌ای را به دوستداران امام حسین(ع) از سراسر دنیا ارائه می‌کنند.

در این مسیر، موکب‌های روستاهای خراسان در مسیر کربلاء از برجستگی خاصی برخوردار است که کمتر از آن‌ها یاد می‌شود. هزینه موکب‌های روستاهای خراسان تمامی با همت مردمان روستا تأمین می‌شود و هر کدام محصول اختصاصی منطقه خود را مبنای پذیرایی از زائرین اربعین قرار می‌دهند. به این منظور بهترین زعفران جنوب خراسان برای چای اختصاص می‌یابد و همچنین مرغوب‌ترین گیاهان شمال خراسان برای دمنوش و شربت تهیه می‌شود.

نکته جالب توجه در رابطه با موکب‌های روستاهای خراسان، نظم و کیفیت و آراستگی آنها است به گونه‌ای که حتی جلوتر از برخی موکب‌های ارگانی، خدماتی در تراز یک رخداد بین‌المللی ارائه می‌دهند و عمق دینداری و عشق‌ورزی یاوران خراسانی امام عصر (عج) را به نمایش می‌گذارند.

اکنون سالها است که بخشی از خدمت‌رسانی شبانه‌روزی حتی در ایام غیر از اربعین در سامراء و حرم امامین عسکریین(ع) به همت اهالی و مواکب خراسان صورت می‌پذیرد و دورترین منطقه زیارتی در شمال عراق و خانه پدری حجت بن الحسن العسکری(عج) به مأمنی برای زائرین تبدیل شده است.

ابعاد خدمت‌رسانی مردمان خراسان و فرستادگان امام رضا(ع) در اربعین بیش از آن است که در این گزارش یا حتی به اشکال دیگر قابل توصیف باشد و امید است جنبش خدمت و زیارت پیروان اهل‌بیت(ع) از هر گوشه گیتی مورد قبول سرور شهیدان و امام آزادگان قرار گیرد.

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