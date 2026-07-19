به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از شیعیان و اعضای حرکت اسلامی نیجریه، نخستین راهپیمایی اربعین حسینی سال ۱۴۴۸ هجری قمری را در منطقه «بیرنین کُدو» واقع در ایالت جیگاوا در شمال نیجریه برگزار کردند.

این مراسم با حضور گسترده عزاداران حسینی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و مصائب اهل‌بیت(ع) پس از واقعه عاشورا برگزار شد.

راهپیمایی بیرنین کدو نخستین برنامه اربعین حسینی امسال در نیجریه به شمار می‌رود. این راهپیمایی اربعین از دو مسیر اصلی در مناطق «بابالدو» و «تسامیا» آغاز و عزاداران از شهرها و روستاهای مختلف اطراف با حرکت به سمت بیرنین کدو در این آیین شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان با پوشیدن لباس‌های سیاه و حمل پرچم‌ها و تصاویر رهبران و شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت، از جمله امام خمینی(ره)، رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و شیخ ابراهیم زکزاکی، به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداختند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در روزهای آینده مناطق مختلف نیجریه نیز میزبان راهپیمایی‌ها و مراسم اربعین خواهند بود و آیین پایانی این برنامه‌ها در پایتخت این کشور، شهر ابوجا، برگزار می‌شود.

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