راه امام شهید را با قوت ادامه دهید/ جوانان، آینده روشن مقاومت را رقم خواهند زد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، عصر دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در همایش «آینده مقاومت پس از شهادت امام خامنه‌ای(قدس‌سره)» که به همت کمیته «نداء الولی» در شهر بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد، حضور یافت و برای شرکت‌کنندگان به ایراد سخن پرداخت.

وی در این همایش با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی میان نیروهای مقاومت، از مجاهدان و فعالان جبهه مقاومت خواست با استقامت و پایداری، راه و آرمان‌هایی را که امام شهید در مسیر آن به شهادت رسید، با قوت ادامه دهند.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین با اشاره به تحولات جاری منطقه و جهان، بیداری و آگاهی روزافزون نسل جوان را از نشانه‌های امیدبخش برای آینده جبهه مقاومت دانست و اظهار داشت: روند کنونی حوادث و استقبال جوانان از آرمان‌های مقاومت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای مقاومت در سراسر جهان است.

همایش «آینده مقاومت پس از شهادت امام خامنه‌ای(قدس‌سره)» با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دینی و فعالان محور مقاومت در بغداد برگزار شد و به بررسی چشم‌اندازها و راهکارهای تداوم گفتمان مقاومت پس از شهادت امام خامنه‌ای(قدس‌سره) اختصاص داشت.

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