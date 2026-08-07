پیام عراقچی به همسایگان: زمان آن فرارسیده برادری واقعی را در پیش گیریم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به کشورهای همسایه چنین گفت:
نیروهای مسلح قدرتمند ایران، آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر پیشرفته ترین نیروی نظامی جهان به اثبات رساندهاند.
هنگامی که مسلمانان در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند، میتوانند در برابر هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد میشود، با قدرت و قاطعیت ایستادگی کنند.
زمان آن فرا رسیده است که تنها به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما