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پیام عراقچی به همسایگان: زمان آن فرارسیده برادری واقعی را در پیش گیریم

۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۴
کد مطلب: 1849874
پیام عراقچی به همسایگان: زمان آن فرارسیده برادری واقعی را در پیش گیریم

عراقچی به همسایگان گفت: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به کشورهای همسایه چنین گفت: 

نیروهای مسلح قدرتمند ایران، آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر پیشرفته ترین نیروی نظامی جهان به اثبات رسانده‌اند.

هنگامی که مسلمانان در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند، می‌توانند در برابر هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد می‌شود، با قدرت و قاطعیت ایستادگی کنند.

زمان آن فرا رسیده است که تنها به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.

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پایان پیام/ ۲۱۸

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