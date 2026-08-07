به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تلگراف در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، نوشت جنگی که ایالات متحده با همکاری رژیم صهیونیستی برای تضعیف یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، در نهایت به تقویت جایگاه منطقه‌ای تهران انجامید.

این روزنامه تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل بازنده این جنگ بوده‌اند و ایران توانسته است از این رویارویی با موقعیتی قدرتمندتر خارج شود.

این روزنامه همچنین توافق احتمالی میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز را نشانه‌ای از افزایش قدرت و نفوذ ایران پس از جنگ دانست و ارزیابی کرد که این درگیری ممکن است به نقطه عطفی در روند کاهش نفوذ جهانی ایالات متحده تبدیل شود.

تلگراف همچنین جنگ علیه ایران را یکی از اشتباهات تاریخی واشنگتن توصیف کرد و نوشت توافق‌های صلح در نهایت بازتاب‌دهنده واقعیت‌های میدانی هستند؛ واقعیت‌هایی که آمریکا تلاش کرد آن‌ها را تغییر دهد اما در این مسیر ناکام ماند.

در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز نیز با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها میان دولت دونالد ترامپ و ایران، تصریح کرد که بازگشت به جنگ چشم‌انداز روشنی برای پیروزی آمریکا ترسیم نمی‌کند.

این روزنامه هشدار داد ادامه تنش‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی برای دولت ترامپ به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در پیش است.

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