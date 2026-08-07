به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن سعودی به بسیج نیروها و تحریک و سوق دادن آنها به گرداب جنگ تجاوزکارانه باطل و شکست خورده با اصرار بر ادامه محاصره ملت ما و تشدید تجاوزات به کشور ما ادامه می دهد

این بیانیه افزود: به فضل و لطف الهی، تجمعات (مزدوران سعودی) از جمله انبارهای تسلیحات و جنگ افزارها و تجهیزات نظامی آنها در پادگان صح الجن درهم کوبیده شد.

ضربات منحصر به فرد به مواضع سعودی ها، دقیق بود و با تعداد زیادی موشک و پهپاد انجام شد.

ما همچنان به تشدید درگیری در برابر تشدید درگیری ادامه خواهیم داد.

به شدت هر نیرویی را که دشمن سعودی برای ادامه محاصره تحمیلی بر کشور ما بفرستد، درهم خواهیم کوبید.

همچنان به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره ادامه می‌دهیم.

هرگز اجازه پیشبرد طرحهای تجاوز به کشورمان را نخواهیم داد و فوری و به شدت به آنها پاسخ خواهیم داد.

با دیگر به فریب خوردگان از فرزندگان کشورمان نصیحت می کنیم، اردوگاههای دشمن سعودی را ترک کرده و به مناطق خود پیش از آنکه دیر شود، بازگردند. از آنها می خواهیم برای نجات خود عجله کنند و به هیزم آتش افروزی طرهای خائنی که با خون آنها تجارت می کنند، تبدیل نشوند.

به قبایل سرافراز و شریف مأرب به سبب ایستادگی آنها در برابر اشغالگران و قیمومیت درود می فرستیم.

به قبایل مأرب و تمام قبایل یمن تاکید می کنیم که ما در کنار آنها و حامی آنها برای گرفتن حقوق ملتمان و پایان محاصره آنها هستیم.

......

پایان پیام/ ۲۱۸