المشاط به عربستان هشدار داد: هزینه صلح عادلانه بسیار کمتر از ادامه جنگ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر استمرار اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» تا تحقق کامل اهداف آن، اظهار داشت هر طرفی که در تجاوز و محاصره ۱۲ ساله یمن با عربستان سعودی همکاری کند، حتی اگر این همکاری را با عناوین و شعارهای مختلف توجیه کند، در زمره متجاوزان قرار می‌گیرد.

وی خطاب به حکومت عربستان تأکید کرد که بسیج حمایت‌های بین‌المللی راهگشا نخواهد بود و افزود هزینه برقراری صلحی عادلانه، شرافتمندانه و مبتنی بر حسن همجواری، بسیار کمتر از هزینه‌های سنگین ادامه جنگ است. المشاط از ریاض خواست به جای تداوم درگیری، مسیر گفت‌وگو و حل‌وفصل سیاسی بحران را در پیش گیرد.

همزمان، وزارت خارجه یمن نیز اعلام کرد که هزینه‌کرد منابع مالی برای جلب حمایت دیگران، عربستان را از مسئولیت اقداماتش در یمن مصون نخواهد کرد.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد هرگونه ائتلاف یا تشکل اسلامی که مسئله فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار ندهد، در نهایت در خدمت دشمنان امت اسلامی قرار خواهد گرفت و محکوم به شکست است.

عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، نیز با بیان اینکه سیاست‌های عربستان همه مردم یمن را هدف قرار داده است، تصریح کرد تلاش برای کشاندن ساکنان استان‌های جنوبی به رویارویی با صنعاء، نه در راستای دفاع از جنوب، بلکه با هدف فرسایش توان مردم و تعمیق شکاف‌های داخلی دنبال می‌شود.

وی در عین حال تأکید کرد صنعاء مردم استان‌های جنوبی و شرقی را هدف خود نمی‌داند و مقابله اصلی این کشور با آنچه «پروژه نفوذ و سلطه عربستان» خواند، متمرکز است.

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