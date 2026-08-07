به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه سلامه، پژوهشگر و دکترای علوم رسانه و ارتباطات، در این یادداشت با اشاره به آنچه کاهش استانداردهای حرفه‌ای در بخشی از رسانه‌های لبنان خواند، نوشت برخی رسانه‌ها اطلاعات منتشرشده از سوی نهادها و رسانه‌های رژیم صهیونیستی را بدون اشاره شفاف به منشأ آن و بدون بررسی اهداف و سوگیری‌های احتمالی، به‌عنوان واقعیت‌های قطعی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

به اعتقاد وی، این شیوه نه‌تنها اعتبار حرفه‌ای رسانه‌ها را زیر سؤال می‌برد، بلکه اصول شفافیت و استقلال تحریریه را نیز مخدوش می‌کند.

وی در ادامه با مقایسه مقاله‌ای از روزنامه «نداء الوطن» درباره شبکه تونل‌های حزب‌الله با گزارشی از مرکز مطالعاتی اسرائیلی «آلما» که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده است، مدعی شد میان دو متن شباهت‌های قابل توجهی در ساختار روایت، توصیف فنی و مهندسی تونل‌ها، نحوه ارائه جزئیات لجستیکی و حتی برآورد هزینه‌های این پروژه وجود دارد.

به گفته نویسنده، مقاله روزنامه لبنانی بدون ارجاع مستقیم به گزارش مرکز «آلما»، از عباراتی کلی مانند «بر اساس گزارش‌های نظامی» یا «مطالعات تخصصی» استفاده کرده و منشأ اصلی اطلاعات را برای مخاطب روشن نکرده است.

سلامه با استفاده از روش تحلیل محتوا، شباهت‌های دو متن را در چند محور از جمله توصیف شبکه تونل‌ها به‌عنوان یک زیرساخت نظامی گسترده، تشریح تجهیزات حفاری، سیستم‌های تهویه، برق، ارتباطات، شیوه انتقال مصالح و همچنین نحوه برآورد هزینه‌های ساخت و ارتباط آن با حمایت‌های ایران بررسی کرده است.

وی معتقد است این میزان هم‌پوشانی، فراتر از شباهت‌های معمول میان گزارش‌های رسانه‌ای بوده و نشان‌دهنده تأثیرپذیری قابل توجه از روایت ارائه‌شده در گزارش مرکز اسرائیلی است.

نویسنده در پایان تأکید می‌کند که هم‌پوشانی موضوعی میان رسانه‌ها امری طبیعی است، اما زمانی که شباهت‌ها به ساختار روایت، ترتیب ارائه اطلاعات و جزئیات فنی گسترش یابد و در عین حال منبع اصلی اطلاعات نیز به‌صراحت ذکر نشود، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول حرفه‌ای، شفافیت و حق مخاطب برای آگاهی از منشأ اطلاعات مطرح می‌شود.

به باور وی، ذکر دقیق منابع، به‌ویژه زمانی که اطلاعات از مراکز وابسته به رژیم صهیونیستی منتشر شده باشد، یکی از الزامات اساسی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است و به مخاطب امکان می‌دهد اعتبار و جهت‌گیری اطلاعات را با آگاهی بیشتری ارزیابی کند.

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