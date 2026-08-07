«ذا هیل»: راهبرد «اول آمریکا» ترامپ، واشنگتن را بیش از هر زمان دیگری منزوی کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جان یوکلسون» در یادداشتی در ذا هیل با اشاره به سخنان «جیمز شلزینگر»، وزیر دفاع اسبق آمریکا، نوشت قدرت ایالات متحده طی دهه‌های گذشته بر سه شبکه اصلی؛ یعنی نظام تجارت جهانی، ائتلاف‌های امنیتی و رهبری علمی و فناوری استوار بوده است.

به گفته وی، این ساختارها ضمن تثبیت جایگاه دلار در اقتصاد جهانی، نفوذ ژئوپلیتیکی واشنگتن را افزایش داده و برتری فناوری آمریکا را تضمین کرده‌اند.

این نویسنده معتقد است دونالد ترامپ با اجرای سیاست «اول آمریکا» این سه پایه اصلی قدرت را تضعیف کرده است. از نگاه ترامپ، نظام تجارت جهانی به زیان اقتصاد آمریکا عمل می‌کند، متحدان واشنگتن از هزینه‌های امنیتی این کشور بهره‌مند می‌شوند و سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های علمی نیز به تقویت جریان‌های فکری مورد انتقاد او منجر شده است.

در مقابل، یوکلسون تأکید می‌کند همین شبکه‌ها عامل اصلی کاهش هزینه‌های مالی آمریکا، حفظ برتری دلار، گسترش نفوذ جهانی و جذب نخبگان علمی بوده‌اند.

وی همچنین سیاست خارجی دولت ترامپ را مبتنی بر رویکردی یک‌جانبه توصیف کرد و نوشت رئیس‌جمهور آمریکا بدون هماهنگی با متحدان ناتو دو بار علیه ایران از گزینه نظامی استفاده کرده، کشورهای هم‌پیمانی مانند کانادا و گرینلند را هدف اظهارات توسعه‌طلبانه قرار داده و با تهدید به خروج از ناتو، کشورهای اروپایی را برای افزایش بودجه دفاعی تحت فشار گذاشته است.

به اعتقاد نویسنده، کاهش حمایت از تحقیقات علمی و تمرکز بر رقابت به جای همکاری بین‌المللی نیز خطر شکل‌گیری نخستین موج «فرار مغزها» از آمریکا را افزایش داده است.

یوکلسون در پایان با استناد به نتایج یک نظرسنجی مرکز «پیو» در ۳۶ کشور، نوشت برای نخستین بار طی دو دهه گذشته، نگاه مثبت افکار عمومی جهان به چین از آمریکا پیشی گرفته است.

وی تأکید کرد در حالی که پکن با حضور فعال در نهادهای بین‌المللی و توسعه شبکه‌های اقتصادی و سیاسی جهانی، نفوذ خود را گسترش داده، راهبرد «اول آمریکا» دولت ترامپ واشنگتن را به سمت انزوای بیشتر سوق داده است؛ به گونه‌ای که ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری از پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، در موقعیت انزوای بین‌المللی قرار گرفته است.

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