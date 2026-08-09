خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ورود پیامبر اسلام (ص) به مدینه، تنها یک هجرت جغرافیایی نبود؛ بلکه نقطه عطفی برای پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مبتنی بر توحید، عدالت و کرامت انسانی به شمار می‌رفت. سیره نبوی نشان می‌دهد که دین نه تنها از سیاست جدا نیست، بلکه برای تحقق ارزش‌های والای انسانی به ابزار قدرت و حکومت نیاز دارد.

هجرت به مدینه؛ پیوند ناگسستنی رسالت و حکومت

برخی افراد، رسالت انبیاء را تنها در دایره‌ی توصیه‌های اخلاقی و عبادی محدود می‌کنند؛ در حالی که پیامبر اسلام (ص) به محض ورود به مدینه، شالوده‌ی یک جامعه‌ی مدنی و نظام سیاسی مقتدر را پایه‌ریزی کردند. این اقدام نشان‌دهنده‌ی یک اصل بنیادین در اسلام است: تحقق اهداف والای الهی جز با در دست داشتن قدرت سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ درواقع برای ریشه‌کن کردن ظلم، استقرار عدالت و هدایت جامعه، برخورداری از تشکیلات، ارتش، اقتصاد مدون و قوانین اجتماعی امری حیاتی است.

مردم‌داری و عدالت؛ ستون‌های خیمه حکومت نبوی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های حکمرانی پیامبر (ص)، ارتباط عمیق و بی‌واسطه با توده‌های مردم بود. در سیره ایشان، فاصله‌ی طبقاتی و رفتارهای اشراف‌منشانه هیچ جایگاهی نداشت و در زمانی که حاکم بودند، همچون فقیرترین اقشار جامعه زندگی می‌کردند. با بردگان هم‌غذا می‌شدند، روی زمین می‌نشستند و هیچ‌گاه برای خود حریمی متمایز از سایرین قائل نشدند. با وجود اتصال به منبع وحی، پیامبر (ص) همواره با یاران خود مشورت می‌کردند و به خرد جمعی احترام می‌گذاشتند (۱).

قانون‌مداری، وفای به عهد و رازداری

در جامعه‌ی معاصر که بحران بی‌اعتمادی یکی از چالش‌های اساسی دولت‌هاست، توجه به تعهدات اخلاقی در سیاست نبوی بسیار راهگشاست. پیامبر (ص) تحت هیچ شرایطی، حتی در برابر سرسخت‌ترین دشمنان، پیمان‌شکنی نکردند. اعتبار و اقتدار حکومت ایشان بر پایه‌ی اعتماد عمومی و پایبندی به معاهدات استوار بود. در مدیریت کلان و به ویژه در مسائل امنیتی و نظامی، پیامبر (ص) با دقتی بی‌نظیر اطلاعات حیاتی را حفظ می‌کردند تا از نفوذ و ضربه‌ی دشمنان جلوگیری کنند (مانند استراتژی پنهان‌کاری در فتح مکه). حکومت ده‌ساله‌ی پیامبر (ص) در مدینه، با بحران‌ها و جنگ‌های متعددی روبرو بود. ایشان جامعه را در برابر سه گروه اصلی مدیریت کردند؛ مشرکان مکّه: دشمنان خارجی که با قدرت نظامی به مقابله با آن‌ها پرداختند (غزوات بدر و احد)، یهودیان مدینه: گروهی که پیمان‌شکنی کرده و به ستون پنجم دشمن تبدیل شدند، برخورد پیامبر با آن‌ها قاطع و مبتنی بر حفظ امنیت ملی بود و گروه سوم منافقان، پیچیده‌ترین جبهه‌ی داخلی بودند که با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و ایجاد تفرقه، سعی در فروپاشی جامعه داشتند.

اخوت اسلامی و جوان‌گرایی در مدیریت جامعه

یکی از مهم‌ترین کارکردهای سیره نبوی که امروز به شدت مورد نیاز جوامع اسلامی است، ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی است. پیامبر (ص) به محض ورود به مدینه، با پیمان «عقد اخوت» میان مهاجرین و انصار، کینه‌های تاریخی (مانند نزاع اوس و خزرج) را از بین بردند و جامعه‌ای منسجم بر پایه برادری ایمانی شکل دادند. علاوه بر این، شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی از اصول لاینفک مدیریت ایشان بود. سپردن فرماندهی سپاه به جوانانی چون «اسامة بن زید» و انتصاب فرمانداران جوان برای شهرهای مهم، نشان از اعتماد عمیق ایشان به ظرفیت، انرژی و پاکی جوانان در اداره‌ی امور جامعه داشت. بنابراین، سیره سیاسی و حکومتی پیامبر اعظم (ص)، صرفاً یک روایت تاریخی متعلق به ۱۴ قرن پیش نیست؛ بلکه یک «الگوی کامل حکمرانی» است. کاربست این سیره در جوامع معاصر به معنای بازگشت به شکل ظاهری زندگی در آن دوران نیست، بلکه به معنای استخراج روح حاکم بر آن سیاست‌هاست: یعنی استقرار عدالت، مبارزه با فساد، شفافیت با مردم، قاطعیت در برابر دشمنان خارجی، و تکیه بر جوانان و خرد جمعی. تنها با الگوگیری از این شاخصه‌هاست که نظام‌های سیاسی امروز می‌توانند به کارآمدی، مشروعیت و مقبولیت پایدار دست یابند.

بنیان‌های نظری و ساختاری حکومت نبوی

بنیان‌های نظری و ساختاری حکومت نبوی بر عدالت، عبودیت و محبت استوار است. به عبارت دیگر، نخستین اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از ورود به مدینه، ایجاد یک قدرت سیاسی و اجتماعی بود؛ زیرا تشکیل حکومت نه امری حاشیه‌ای، بلکه از الزامات امر پیامبری محسوب می‌شد. مسجد در این نظام نوبنیاد، تنها یک عبادتگاه نبود، بلکه به عنوان مرکز ثقل سیاسی، اجتماعی و حکومتی عمل می‌کرد. همچنین، در این الگو، تربیت معنوی آحاد جامعه با اداره حکومت، دفاع از کیان اسلامی و گسترش مرزهای عقیدتی پیوندی ناگسستنی دارد. علاوه بر این، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های چنین حکومتی، استواری آن بر پایه «عدالت و آگاهی» به جای «ظلم و جهل» است؛ به گونه‌ای که در این نظام، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شد و شخص پیامبر نیز خود را موظف به رعایت دقیق قوانین می‌دانست و اجازه نقض قانون را به هیچ‌کس، حتی نزدیکان خود نمی‌داد. بنابراین، نظام اسلامی بر چهار پایه اصلی استوار شد: شناخت روشن و بی‌ابهام از دین، جامعه و تکالیف؛ عدالت مطلق و بی‌اغماض در قضاوت، تخصیص منابع و واگذاری مسئولیت‌ها؛ عبودیت کامل در برابر پروردگار؛ و عشق و محبت عمیق میان آحاد جامعه و رهبری.

رویکرد دیپلماتیک و استراتژیک در سیره نبوی

رویکرد دیپلماتیک و استراتژیک پیامبر اکرم (ص) بر اصول دسته‌بندی دشمنان، دوراندیشی و شایسته‌سالاری استوار بود. ایشان با دقت و هوشمندی، گام‌به‌گام برنامه‌ریزی می‌کردند و هرگز اجازه نمی‌دادند زمان در تصمیم‌گیری‌ها هدر برود. از اصول مهم دیپلماسی نبوی، دسته‌بندی دشمنان و اتخاذ رویکرد متناسب با هر یک بود. جامعه نوپای مدینه، درواقع با پنج تهدید عمده مواجه بود: قبایل متخاصم اطراف، مرکزیت نظامی مکه، یهودیان پیمان‌شکن، منافقین داخلی و نهایتاً دشمن درونی (نفس و ضعف‌های اخلاقی). برخورد پیامبر با همه این دشمنان یکسان نبود؛ در برابر دشمنانی که خطر جدی و سازمان‌یافته داشتند، با قاطعیت تمام می‌ایستادند و در برابر کسانی که خطر فوری نداشتند، مدارا می‌کردند.

از سوی دیگر، ایشان در عرصه دیپلماسی به شدت پایبند به اخلاق بودند و هرگز عهد و پیمانی را نقض نکردند؛ در حالی که قریش و یهودیان بارها پیمان‌شکنی کردند. اوج هوشمندی سیاسی پیامبر (ص) در دیپلماسی صلح حدیبیه نمایان شد؛ جایی که با نرمشی قهرمانانه و امضای یک معاهده موقت، زمینه را برای گسترش اسلام و در نهایت فتح بدون خونریزی مکه فراهم آوردند (۲). این توافق که در ظاهر یک عقب‌نشینی تاکتیکی به نظر می‌رسید، در واقع فضای تنفسی برای گسترش اسلام ایجاد کرد. در سیره پیامبر اکرم (ص)، سن و سال معیار برتری نبود، بلکه تقوا، توانمندی و شایستگی ملاک انتصاب افراد در مناصب کلیدی محسوب می‌شد. در نتیجه، استراتژی پیامبر در عرصه سیاست خارجی و مدیریت نیروی انسانی، برآیند اخلاق، عقلانیت و شایسته‌گزینی بود.

جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی سیره نبوی و کاربست آن در زندگی معاصر

جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی سیره نبوی در پیوند عمیق میان رحمت، مشورت، ساده‌زیستی، عدالت اجتماعی و مسئولیت در برابر آسیب‌پذیران تجلی می‌یابد که برای جامعه معاصر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارند. در واقع، یکی از شگفتی‌های سیره پیامبر، پیوند دادن مفاهیمی است که در سیاستِ رایج بشری غالباً در تضادند. در شخصیت ایشان، حکومت با حکمت، عبادت با خدمت به خلق، و جهاد با رحمت تلفیق شده بود. اوج این رحمت در فتح مکه نمایان شد؛ زمانی که ایشان بر سرسخت‌ترین دشمنان خود پیروز شدند، به جای انتقام‌جویی، فرمان عفو عمومی صادر کرد؛ این اقدام، کینه‌های تاریخی را ریشه‌کن کرد و پایه‌های یک جامعه همدل را بنا نهاد.

در نظام مدیریتی پیامبر، استبداد رأی جایی نداشت. مردمی بودن در سیره نبوی، ادعای صرف نبود؛ بلکه به معنای زندگی با مردم و ارتباط نزدیک با طبقات مختلف بود. در زمان بحران‌ها و سختی‌ها، نظیر حفر خندق، ایشان شخصاً کلنگ به دست می‌گرفتند، دوشادوش مردم کار می‌کردند و طعم گرسنگی را همراه با آنان می‌چشیدند. چنانچه قدرت سیاسی و ثروت ملی، ذره‌ای در منش و ساده‌زیستی ایشان تغییر ایجاد نکرد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره نبوی، پیوند عمیق میان اخلاق فردی و سلامت اجتماعی است؛ زیرا در نگاه پیامبر اکرم (ص) اخلاق فقط به رفتارهای شخصی محدود نمی‌شود.

صداقت در سخن، وفای به عهد، رعایت حقوق دیگران، انصاف در داوری و کنترل خشم، همگی آثاری اجتماعی دارند. بخش قابل توجهی از مشکلات امروز، از فاصله گرفتن رفتار عمومی از همین اصول ناشی می‌شود. انتشار اطلاعات نادرست، تخریب شخصیت افراد در فضای مجازی، عادی‌شدن توهین و داوری شتاب‌زده، نمونه‌هایی از بحران اخلاق در عصر ارتباطات هستند. همچنین، پیامبر اکرم (ص) با انسان‌ها صرفاً بر اساس جایگاه اقتصادی، موقعیت اجتماعی یا وابستگی‌های قبیله‌ای برخورد نمی‌کرد؛ اصل بنیادین در رفتار ایشان، احترام به کرامت انسان بود. این نگاه برای جامعه امروز، که با انواع تبعیض، تحقیر و طرد اجتماعی مواجه است، اهمیتی ویژه دارد.

در سیره پیامبر اکرم (ص) بی‌تفاوتی نسبت به فقرا، یتیمان، نیازمندان و افراد آسیب‌پذیر پذیرفته نبود؛ رسیدگی به محرومان تنها یک توصیه عاطفی محسوب نمی‌شد، بلکه بخشی از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی جامعه بود. در زمان حاضر نیز کمک به نیازمندان نباید به اقداماتی مقطعی و احساسی محدود بماند. ایجاد فرصت‌های آموزشی، حمایت از اشتغال، حفظ عزت افراد و تلاش برای کاهش زمینه‌های فقر، صورت‌های پایدارتر این مسئولیت‌اند. جامعه‌ای که در آن گروهی از مردم در برابر مشکلات دیگران احساس تعهد نمی‌کنند، حتی با برخورداری از امکانات فراوان، از انسجام و آرامش واقعی برخوردار نخواهد بود. پیامبر اکرم (ص)،پیش از بعثت نیز به امانت‌داری و درست‌کاری شناخته می‌شد؛ این سرمایه اخلاقی در برقراری ارتباط با مردم نقشی اساسی داشت. جامعه امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها از طریق صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و وفای به تعهدات شکل می‌گیرد.

با اینکه زندگی پیامبر اکرم (ص) با دشواری‌ها، مخالفت‌ها و فشارهای فراوان همراه بود؛ اما این مشکلات به ناامیدی، انفعال یا کنار گذاشتن مسئولیت منجر نشد. امید در این سیره، خوش‌بینی بدون عمل نبود؛ بلکه با صبر، برنامه‌ریزی، تلاش و اعتماد به خداوند همراه می‌شد. انسان امروز نیز با اضطراب‌های اقتصادی، خانوادگی و روانی متعددی روبه‌رو است؛ آموزه نبوی در چنین شرایطی، انکار مشکلات نیست، بلکه پرهیز از تسلیم‌شدن در برابر آنهاست.

در این سیره ایمان و عقلانیت در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ مشورت، شناخت شرایط، توجه به پیامدها و استفاده از تجربه دیگران، بخشی از روش تصمیم‌گیری صحیح است. این اصل در زمانه‌ای که شایعات و واکنش‌های هیجانی با سرعت منتشر می‌شوند، ضروری‌تر است. مهربانی، مدارا، احترام، مشورت و توجه به نیازهای عاطفی اعضای خانواده، از جنبه‌های مهم سیره پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌آیند. در عصر حاضر، اشتغال مداوم، استفاده افراطی از تلفن همراه و کاهش گفت‌وگوی خانوادگی، روابط نزدیک را تحت فشار قرار داده‌اند. پیروی از الگوی نبوی در خانواده می‌تواند با اقداماتی ساده اما مؤثر آغاز شود: اختصاص زمان واقعی به اعضای خانواده، شنیدن سخن یکدیگر، پرهیز از تحقیر، تقسیم مسئولیت‌ها و حل اختلاف بدون خشونت کلامی.

بنابراین، سیره سیاسی و حکومتی پیامبر اکرم (ص)، مجموعه‌ای از شاخص‌های بی‌نظیر برای حکمرانی متعالی است که نشان می‌دهد یک نظام سیاسی قدرتمند می‌تواند در عین اقتدار در برابر دشمنان، بر پایه شفقت با مردم، التزام به قانون، ساده‌زیستی حاکمان، دیپلماسی اخلاق‌مدار، شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی استوار باشد.

نویسنده: زینب خاتون شیرین‌کار

پی‌نوشت

۱. «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ؛ و در کارها، با آنان مشورت کن» سوره آل‌عمران، آیه ۱۵۹.

۲. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ؛ محمّد، فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند» سوره فتح، آیه ۲۹.