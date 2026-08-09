دیدار مربیان و معلمان کانون فرهنگی مسجد جامع گلشن گرگان با استاد نورمفیدی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مربیان و معلمان کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان با حضور در دیدار با آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی، درباره ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی و نقش مربیان در پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی نسل نوجوان و جوان گفتوگو کردند.
در این دیدار صمیمانه که 17 مرداد ماه انجام شد، مربیان و معلمان فعال کانون در حوزههای فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و مذهبی حضور داشتند و بر اهمیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی در پرورش و شکوفایی استعدادهای نسل جوان تأکید شد.
آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم مربیان و معلمان در تربیت نسل آینده، درباره اهمیت اخلاق، امید و مسئولیتپذیری و همچنین نقش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در ساختن آیندهای روشن برای نوجوانان و جوانان سخن گفتند.
این دیدار همچنین فرصتی برای قدردانی از تلاشهای مربیان و معلمانی بود که با انگیزه و دلسوزی در مسیر آموزش، تربیت و شکوفایی استعدادهای نسل جوان فعالیت میکنند.
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