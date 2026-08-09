به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الحاج حسن در مراسم افتتاح طرح بهره‌برداری از چاه آب «العزیر» برای تأمین آب آشامیدنی در شهر «شمسطار» اظهار داشت مذاکرات مستقیمی که طرف لبنانی وارد آن شده و وی و جریان متبوعش پیش‌تر با آن مخالفت کرده بودند، تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است.

او گفت پس از برگزاری هفت دور مذاکره، «چیزی برای لبنان به دست نیامده» و مطرح کردن ادعای پیشرفت مثبت، تلاشی برای زیبا جلوه دادن نتایج ناموجود است. وی همچنین ادامه حملات و تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد.

این نماینده لبنانی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده لبنان را به تبعیت از خواسته‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد و گفت منافع سیاسی و انتخاباتی آمریکا و اسرائیل بر روند مذاکرات تأثیر گذاشته و منافع لبنان را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی همچنین با اشاره به اظهارات سفیر آمریکا در لبنان درباره انتظار نداشتن نتیجه چشمگیر از دور هفتم مذاکرات، پرسید چرا وزارت خارجه لبنان وی را برای توضیح درباره این اظهارات احضار نکرده است.

الحاج حسن، سکوت مسئولان و ادامه مذاکرات بدون مشخص بودن نتیجه آن را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به احتمال افزایش امتیازدهی تحت فشار آمریکا و اسرائیل هشدار داد.

الحاج حسن همچنین با اشاره به حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به یک خودروی ارتش لبنان در شهرک المنصوری، تأکید کرد اولویت مسئولان باید حفاظت از غیرنظامیان، توقف حملات، آغاز روند بازسازی و تلاش برای آزادی اسرا باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت «مؤسسه آب بقاع» هشدار داد و گفت بحران‌های لبنان از سال ۲۰۱۹ و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات مالی و اداری نهادهای عمومی را تشدید کرده است.

او هشدار داد ادامه شرایط کنونی می‌تواند به فروپاشی این مؤسسه منجر شود و خواستار مشارکت نهادهای محلی، شهرداری‌ها، انجمن‌ها، احزاب و مردم برای حل مشکلات آن شد.

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