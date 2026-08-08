اقتصاد آمریکا تحت تأثیر جنگ با ایران ۲۳ هزار شغل از دست داد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره آمار کار وزارت کار آمریکا اعلام کرد اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل غیرکشاورزی را از دست داده است؛ این در حالی است که در ماه ژوئن نیز ۲۰ هزار شغل از بین رفته بود.

کاهش اشتغال در شرایطی رخ داده که انتظار می‌رفت اقتصاد آمریکا در ماه گذشته حدود ۸۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند و همین اختلاف، نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار کار آمریکا را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژوئیه به ۴.۱ درصد رسید که نسبت به نرخ ۴.۲ درصدی ماه ژوئن اندکی کاهش داشته است. شمار بیکاران نیز از حدود ۷ میلیون و ۹۰ هزار نفر در ژوئن به حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در ژوئیه کاهش یافته است.

اداره آمار کار تأکید کرده است که آمار اشتغال و بیکاری بر اساس دو نظرسنجی متفاوت محاسبه می‌شوند؛ یکی وضعیت اشتغال در بنگاه‌ها و دیگری وضعیت شاغلان و بیکاران در میان خانوارها را بررسی می‌کند و به همین دلیل ممکن است نتایج آنها در یک ماه متفاوت باشد.

این تحولات در حالی رخ داده است که پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران همچنان بر اقتصادهای مختلف، از جمله اقتصاد آمریکا، اثر گذاشته است.

اختلال در زنجیره‌های تأمین موجب افزایش هزینه‌های فعالیت شرکت‌ها شده و برخی بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها به کاهش نیروی انسانی روی آورده‌اند.

همچنین افزایش تعرفه‌های تجاری و پیامدهای ناشی از جنگ تجاری، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی و بازار کار آمریکا وارد کرده است.

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