به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، طرح تصویب‌شده که به نام «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوری‌خواه حامی رژیم صهیونیستی که ماه گذشته به‌طور ناگهانی درگذشت، نام‌گذاری شده است، شامل تحریم مقام‌های ارشد روسیه و الیگارش‌های این کشور و همچنین شرکت‌های دولتی روسی است.

شرکت‌های خارجی که از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه حمایت می‌کنند نیز در صورت تصویب نهایی، مشمول اقدامات تنبیهی این قانون خواهند شد. این طرح پس از بیش از یک سال مذاکره و با حمایت هر دو حزب در سنا تصویب شده است.

یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح، امکان اعمال تعرفه‌های گمرکی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای کشورهای اصلی خریدار نفت خام و گاز طبیعی روسیه است. چین و هند از جمله کشورهایی هستند که می‌توانند تحت تأثیر این سازوکار قرار گیرند و سطح نهایی تعرفه‌ها قرار است از سوی «جیمسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا، تعیین شود.

با این حال، کشورهایی که کمتر از ۱۵ درصد از کل صادرات گاز طبیعی روسیه را وارد می‌کنند و برای کاهش قابل توجه وابستگی خود به گاز روسیه تلاش دارند، می‌توانند از این تعرفه‌ها معاف شوند.

این طرح پیش‌تر نیز تا آستانه تصویب در سنا پیش رفته بود، اما دونالد ترامپ از جمهوری‌خواهان خواسته بود در تصویب آن منتظر بمانند تا دولت فرصت بیشتری برای ادامه سیاست فشار بر ولادیمیر پوتین داشته باشد.

در نسخه اولیه طرح، امکان اعمال تعرفه‌هایی تا ۵۰۰ درصد بر کشورهایی که به خرید نفت و گاز روسیه ادامه می‌دهند، پیش‌بینی شده بود؛ اما در نسخه جدید دامنه تحریم‌ها محدودتر شده است.

با وجود تصویب طرح در سنا، سرنوشت نهایی آن به رأی مجلس نمایندگان و در ادامه طی مراحل قانونی بستگی دارد.

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